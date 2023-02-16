Жители Бурятии весь год жаловались на качество товаров и услуги ЖКХ

В 2022-ом они обратились в Роспотребнадзор более 4 тысяч раз







Так, почти 35% жалоб оказались связаны с качеством непродовольственных товаров, более 16% – с реализацией продуктов питания, ещё 15% – с нарушениями в сфере бытового обслуживания и 7% – с предоставлением жилищно-коммунальных услуг.



Сотрудники Роспотребнадзора помогли жителям Бурятии отсудить свыше 17 миллионов 600 тысяч рублей. Это почти в 6 раз больше, чем годом ранее, в 2021-ом.



Кроме того, в течение всего года ведомство организовывало тематические «горячие линии» для потребителей. Всего специалисты дали три с лишним тысячи устных консультаций и разъяснений законодательства.



Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев подвёл итоги работы по защите прав потребителей в ушедшем 2022 году. Всего в надзорное ведомство, по его словам, поступило более четырёх с половиной тысяч обращений, и большинство из них касалось розничной торговли.