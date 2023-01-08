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В Улан-Удэ шаманы попросят о благополучии жителей

В Улан-Удэ шаманы попросят о благополучии жителей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Состоится еженедельный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал»

Сегодня, 8 января, шаманы центра «Тэнгэриин Ордон» в Улан-Удэ проведут еженедельный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал».

- Божественное белое начало помогает всем живым существам излечивать духовные и физические болезни. Когда человек: болен или потерян; испытывает трудности в самореализации; страдает от внутренней дисгармонии, влекущей внешний разлад в отношениях и делах; нарушена связь с духовным родом (предками); проходит сложное обучение (трудности с получением образования).Бурхан Сагаан Гарбал (Небесный Отец) помогает, обеляя наши помыслы, даруя спокойствие, исцеляя от болезней. Обряд направлен на гармонию и благополучие населения, - рассказали в шаманском центре.

Верующие принесут для подношения молоко, беленый чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак.

Шаманы также ежедневно молятся за благополучие мужчин, находящихся на Украине. 
шаманизм

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