Состоится еженедельный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал»
Сегодня, 8 января, шаманы центра «Тэнгэриин Ордон» в Улан-Удэ проведут еженедельный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал».
- Божественное белое начало помогает всем живым существам излечивать духовные и физические болезни. Когда человек: болен или потерян; испытывает трудности в самореализации; страдает от внутренней дисгармонии, влекущей внешний разлад в отношениях и делах; нарушена связь с духовным родом (предками); проходит сложное обучение (трудности с получением образования).Бурхан Сагаан Гарбал (Небесный Отец) помогает, обеляя наши помыслы, даруя спокойствие, исцеляя от болезней. Обряд направлен на гармонию и благополучие населения, - рассказали в шаманском центре.
Верующие принесут для подношения молоко, беленый чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак.
Шаманы также ежедневно молятся за благополучие мужчин, находящихся на Украине.
В Улан-Удэ шаманы попросят о благополучии жителей
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