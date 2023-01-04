В Бурятии лоси перемещаются по нацпарку в поисках пищи

Специалисты рассказали, с чем связаны их сезонные миграции





Лосей, которые обитают в том числе и в Бурятии, не зря зовут лесными великанами. Высота некоторых особей в холке достигает почти двух метров. Примерно такой же бывает косая длина тела. Известны случаи, когда эти животные весили более 400 килограммов, рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Такому великану требуется много пищи, а потому в определённые периоды в течение года лоси часто совершают сезонные миграции или перемещаются на другие участки в поисках корма. Иногда откочёвки связаны с тем, что зверей беспокоят люди. Но на территории Забайкальского нацпарка, который подчиняется «Заповедному Подлеморью», их никто не тревожит.Посетители национального парка часто делятся фотографиями животных, снятых прямо на дорогах. Лоси, косули, рябчики, рыси и даже соболь могут попасть в объектив любого. Главное – соблюдать скоростной режим, не торопиться и наслаждаться видами даже в дороге, отметили в резервате.