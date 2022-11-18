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В Улан-Удэ откроется выставка «Достояние Республики»

В Улан-Удэ откроется выставка «Достояние Республики»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2023 году Бурятия отметит столетний юбилей со дня своего образования

В конце декабря в Улан-Удэ состоится открытие выставки «Достояние Республики», посвящённой празднованию столетия Республики Бурятия. На выставке в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова будут отражены основные этапы истории становления республики.

Планируется представить около 300 экспонатов, раскрывающих историю региона: уникальные исторические фотографии, документы, награды, знамена, макеты. Выставка будет дополнена предметами из фондов национального музея Бурятии (личные вещи, принадлежавшие первым революционерам, участникам гражданской и отечественной войн, первым руководителям республики, известным политическим и общественным деятелям и т.д.). Интерес представят предметы из муниципальных музеев, раскрывающие историю становления и развития районов республики.

Отдельным блоком будут представлены предметы, рассказывающие о крупных промышленных предприятиях региона. Об этом сообщает пресс-служба нацмузея РБ.

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