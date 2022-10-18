Команды из Бурятии заняли третьи места в младшей и средней группах
В Иркутске состоялся открытый кубок города по армейскому рукопашному бою среди детей и юношей. За первенство боролись 18 команд – 480 ребят из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.
Турнир проводили в трёх возрастных категориях: дети 7-9 лет, 10-13 лет и юноши 14-17 лет.
В самой младшей группе команда из Иркутска «Георгий Победоносец» заняла второе место, уступив черемховскому «Ахмату». Третьими стала «ЦСКА» города Улан-Удэ.
В средней группе победу одержала команда областного центра «Дмитрий Донской». На втором месте – «Сармат» из Тайшета. На третьем – «ЦСКА» из Улан-Удэ.
Среди рукопашников 14-17 лет иркутские команды «Георгий Победоносец» и «Дмитрий Донской» вышли на первое и второе места соответственно. На третье – «Патриот» из Тулуна.
По итогам состязаний спортсмены примут участие в традиционном турнире по армейскому рукопашному бою, который пройдёт в ноябре этого года. Он будет посвящён памяти кавалера ордена Мужества Павла Скороходова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Рукопашники Улан-Удэ стали призёрами кубка Иркутска
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