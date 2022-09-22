В Иркутской области кочегаров не обеспечили средствами индивидуальной защиты

В деле разбиралась прокуратура



Работники администрации сельского поселения «Олеканское» Нерчинского района Иркутской области обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении трудовых прав кочегаров.



Установлено, что машинисты работающей на угле котельной не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, необходимым инвентарём и оборудованием.



- Прокуратура направила в Нерчинский районный суд исковое заявление с требованием обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Суд удовлетворил требования прокурора, - сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.



После прокурорского вмешательства права работников на охрану труда восстановлены, они обеспечены средствами индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими средствами.

