В деле разбиралась прокуратура
Работники администрации сельского поселения «Олеканское» Нерчинского района Иркутской области обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении трудовых прав кочегаров.
Установлено, что машинисты работающей на угле котельной не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, необходимым инвентарём и оборудованием.
- Прокуратура направила в Нерчинский районный суд исковое заявление с требованием обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Суд удовлетворил требования прокурора, - сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.
После прокурорского вмешательства права работников на охрану труда восстановлены, они обеспечены средствами индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими средствами.
В Иркутской области кочегаров не обеспечили средствами индивидуальной защиты
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