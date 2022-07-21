Проект студентов из Бурятии получит миллион рублей

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Студенты ВСГУТУ стали победителями конкурса «Студенческий стартап»



Проект студентов Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления «iTTB - программно-аппаратный комплекс совершенствования техники броска в баскетболе» вошёл в список 650 проектов, представленных фондом содействия инновациям для финансирования в размере 1 миллиона рублей по программе «Студенческий стартап».



Идея проекта появилась в октябре 2021 года при подготовке к III стартап -конференции ВСГУТУ в сфере IT. Её инициировал Никита Калашников, студент направления «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», профессионально занимающийся баскетболом.



В марте 2022 года под руководством доцента кафедры «Системы информатики» Ирины Шулуновой команда в составе Калашникова Никиты, Мордвина Максима, Ипатова Владислава, Ся Дмитрия подготовила и представила свой проект, став победителем.



Для участия в конкурсе «Студенческий стартап» состав команды расширился и в него вошли:

- Калашников Никита, Иванов Антон, Мордвин Максим, студенты направления «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», кафедра «Системы информатики»;

- Жилкина Марина, аспирант направления «Компьютерные и информационные науки», кафедра «Системы информатики»;

- Ипатов Владислав, студент направления «Юриспруденция», кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»;

- Никульшинова Ольга, студентка направления «Прикладная информатика», кафедра «Макроэкономика, экономическая информатика и статистика».



Итоги конкурса подвели в начале июля. Проект «iTTB - программно-аппаратный комплекс совершенствования техники броска в баскетболе» включён в список проектов, представленных для финансирования в размере 1 миллиона рублей по программе «Студенческий стартап» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» по направлению «Цифровые технологии». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



