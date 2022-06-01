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В Улан-Удэ развернётся детский фестиваль технического творчества

В Улан-Удэ развернётся детский фестиваль технического творчества
Общество,  Фото:pixabay.com
Принять участие могут дети в возрасте от 5 до 17 лет

8 июня в Улан-Удэ пройдёт открытый фестиваль технического творчества и современных технологий «Взлётная полоса – 2022». Мероприятие проведут на базе лицея № 27. К участию приглашаются команды от организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. Принять участие могут дети и подростки от 5 до 17 лет (4 возрастные категории).

Цель фестиваля – популяризация технического творчества в детском и молодёжном сообществе. В рамках мероприятия состоятся соревнования, конкурсы, мастер-классы и выставки. Также будут призы от партнёров.

Заявки на участие в фестивале «Взлётная полоса - 2022» принимаются до 6 июня включительно. Зарегистрировать команду можно по ссылке в группе комитета по образованию Улан-Удэ в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 6+
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