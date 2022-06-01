В Улан-Удэ развернётся детский фестиваль технического творчества

Принять участие могут дети в возрасте от 5 до 17 лет



8 июня в Улан-Удэ пройдёт открытый фестиваль технического творчества и современных технологий «Взлётная полоса – 2022». Мероприятие проведут на базе лицея № 27. К участию приглашаются команды от организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. Принять участие могут дети и подростки от 5 до 17 лет (4 возрастные категории).



Цель фестиваля – популяризация технического творчества в детском и молодёжном сообществе. В рамках мероприятия состоятся соревнования, конкурсы, мастер-классы и выставки. Также будут призы от партнёров.



Заявки на участие в фестивале «Взлётная полоса - 2022» принимаются до 6 июня включительно. Зарегистрировать команду можно по ссылке в группе комитета по образованию Улан-Удэ в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 6+

