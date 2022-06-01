Принять участие могут дети в возрасте от 5 до 17 лет
8 июня в Улан-Удэ пройдёт открытый фестиваль технического творчества и современных технологий «Взлётная полоса – 2022». Мероприятие проведут на базе лицея № 27. К участию приглашаются команды от организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. Принять участие могут дети и подростки от 5 до 17 лет (4 возрастные категории).
Цель фестиваля – популяризация технического творчества в детском и молодёжном сообществе. В рамках мероприятия состоятся соревнования, конкурсы, мастер-классы и выставки. Также будут призы от партнёров.
Заявки на участие в фестивале «Взлётная полоса - 2022» принимаются до 6 июня включительно. Зарегистрировать команду можно по ссылке в группе комитета по образованию Улан-Удэ в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ развернётся детский фестиваль технического творчества
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Приговор суда вступил в законную силу
За медали будут сражаться школьники до 11, 13, 15 и 17 лет
Принять участие могут дети в возрасте от 5 до 17 лет
Местами ожидаются кратковременные дожди
В столице Бурятии пройдёт фестиваль уличных экскурсий «Хото»
В рамках мероприятия состоится массовый заплыв на сап-досках
Также подарок нацмузею сделал декан факультета буддийской живописи
Своё творчество жителям Бурятии представят московские художницы
Матерью первой в Хилке двойни стала пассажирка поезда из Уссурийска
В этом году победителями марафона и полумарафона стали иркутские легкоатлеты
Конкурс проходил среди студентов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Следующий этап соревнований планируется провести в Монголии
В республике проходят мероприятия, посвящённые Дню нерпёнка
Юные спортсмены пробились в 1/8 финала
Подобный мониторинг поможет сохранить чистоту всей природной зоны