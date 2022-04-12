В Джидинском доме-интернате поздравили долгожителя

Общество, Фото: минсоцзащиты РБ

Анна Александровна Баранова отметила 90-летие



Свой 90-летний юбилей отметила жительница Джидинского дома-интерната для престарелых и инвалидов Анна Александровна Баранова, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



- Моя судьба похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжёлые годы. Я – обычная русская женщина. Были испытания, горести и радости. В страшное военное и тяжёлое послевоенное время проходили моё детство, юность, пора взросления. Думаю, что жизненное упорство и стойкий характер помогали мне справляться с трудностями. Всю свою трудовую жизнь проработала на одном месте - в Дырестуйской больнице, санитаркой. Так сложилось, что Бог не дал мне детей. Увы. На склоне лет дом-интернат стал для меня вторым и родным домом, - рассказала именинница.



С юбилеем Анну Александровну поздравила администрация дом-интерната. Ей вручили поздравительные открытки от президента Российской Федерации Владимира Путина, от главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату в размере сумму пяти тысяч рублей. Эта мера реализуется в рамках национального проекта «Демография».



- Судьбы оказавшихся в нашем учреждении людей самые разные: кто-то не захотел быть обузой, кто-то остался просто один. В доме-интернате созданы достойные условия для проживания. Комфортные условия – это, конечно, заслуга всего коллектива, обслуживающего персонала. Сегодня в доме-интернате проживает 45 человек – возрасте от 50 до 92 лет, - рассказала директор учреждения минсоцзащиты Бурятии Ольга Клочихина. – А день рождения – это прекрасный повод ещё раз подарить внимание нашим бабушкам и дедушкам, поблагодарить их за нелёгкий труд и вклад в развитие республики.



Чествование ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, ветеранов труда на дому в республике проходит в рамках акции «Юбиляр – 2022». В этом году 768 жителей республики отметят юбилейные дни рождения, запланированная сумма финансирования – более 4,1 млн рублей.

