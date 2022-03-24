Мероприятие проходило в формате мастер-классов
В Улан-Удэ состоялась вторая коллаборация «Visual – art» - муниципальной инновационной площадки «Art - прорыв».
Ранее в рамках площадки было уже проведено три мероприятия, где изучались современные техники рисования, после чего воспитанники студий изобразительного искусства приняли участие в открытом городском конкурсе «Зимняя сказка». В этом году организаторы приняли 241 работу, из лучших картин была организована галерея, которая проходила в администрации города на новогодних каникулах. В марте состоялась встреча на педагогическом дуэте. Преподаватели прошли обучение по проектированию дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, а также в практическом блоке посетили открытое занятие студии изобразительного искусства.
Коллаборация «Visual – art» объединила ценителей изобразительного искусства разных возрастов и уровня подготовленности. Мероприятие проходило в формате мастер-классов. В них приняли участие студенты, педагоги, школьники города Улан-Удэ и Заиграевского района.
Наставниками в жанрах пейзаж, натюрморт и портрет стали известные художники Бурятии: Баир Гармаев, Максим Богомазов и Цыпелма Надагурова. Участники смогли усовершенствовать свой творческий потенциал и раскрыть его в новых для себя направлениях. Картины будут выставлены на сайте городского дворца детского (юношеского) творчества, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ провели коллаборацию по изобразительному искусству
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