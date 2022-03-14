 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 марта

13 марта

Популярное

В Бурятии с 95-летием поздравили участника трудового фронта

В Бурятии с 95-летием поздравили участника трудового фронта
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилей отпраздновала жительница Хоринского района

В Хоринском районе Бурятии 3 марта отметила 95-летний юбилей Агафья Семёновна Машанова. Она труженица тыла, ветеран педагогического труда, вдова участника Великой Отечественной войны.

Агафья Семёновна родилась в далёком 1927 году в селе Леоновка Кижингинского района, закончила школу в селе Кижинга и 1945 году начала трудовую деятельность на ниве просвещения, став первым учителем для семилетних мальчишек и девчонок родного села. В 1946 году вышла замуж за Ивана Николаевича Машанова, уроженца села Хоринск, кавалера ордена Красной Звезды, участника битвы за Сталинград, боёв на Курско-Орловской дуге.

Агафья Семёновна заочно закончила учительский институт, проработала в Кижингинском районе до 1968 года, затем молодая семья переехала в Хоринск. У неё тридцать шесть лет педагогического стажа, из них 13 лет проработала в Хоринской средней школе №1. За время работы в Хоринской средней школе Агафья Семёновна выпустила два десятых класса, была классным руководителем, второй мамой, помнит всех своих бывших учеников, знает где они в настоящее время.

С супругом воспитали троих детей. Внуки и правнуки продолжают славный род Машановых.

В день юбилея имениннице вручили персональные поздравления президента России и главы Бурятии, сертификат на единовременную денежную выплату, благодарственные письма, поздравления и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Бурятия юбилей долгожитель Хоринский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите появился музей судебной системы
В Чите появился музей судебной системы
Общество, 14.03.2022
Для посетителей пока доступны два экспозиционных зала
В Бурятии прошли антитеррористические учения
В Бурятии прошли антитеррористические учения
Общество, 14.03.2022
По замыслу учений, произошло вооружённое нападение на монастырь
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 14.03.2022
Спортсмены выиграли 5 золотых наград
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «На Великом Чайном пути»
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «На Великом Чайном пути»
Общество, 14.03.2022
В фестивале приняли участие более тысячи детей
В Бурятии военные коммунальщики провели противоаварийную тренировку
В Бурятии военные коммунальщики провели противоаварийную тренировку
Общество, 14.03.2022
Отрабатывались практические действия при возникновении аварийных ситуаций
В Иркутской области празднуют юбилей Валентина Распутина
В Иркутской области празднуют юбилей Валентина Распутина
Общество, 14.03.2022
В регионе запланировано провести более 50 мероприятий, посвящённых писателю
В Бурятии с 95-летием поздравили участника трудового фронта
В Бурятии с 95-летием поздравили участника трудового фронта
Общество, 14.03.2022
Юбилей отпраздновала жительница Хоринского района
На Дальнем Востоке проверили дежурные силы противовоздушной обороны
На Дальнем Востоке проверили дежурные силы противовоздушной обороны
Общество, 14.03.2022
Тренировку провели с дивизионами зенитных ракетных систем и расчётами ракетно-пушечных комплексов
В Улан-Баторе посадят 120 миллионов деревьев
В Улан-Баторе посадят 120 миллионов деревьев
Общество, 14.03.2022
Площадь лесного массива в городе увеличится до 23 процентов
В двух районах Бурятии работает всего один врач-травматолог
В двух районах Бурятии работает всего один врач-травматолог
Общество, 14.03.2022
Помимо новых кадров, тункинские врачи остро нуждаются в новом оборудовании
В Бурятии выявили сильнейших ориентировщиков республики
В Бурятии выявили сильнейших ориентировщиков республики
Общество, 14.03.2022
Состоялось первенство региона по спортивному ориентированию на лыжах
В Улан-Удэ здание театра «Байкал» планируют построить за два года
В Улан-Удэ здание театра «Байкал» планируют построить за два года
Общество, 14.03.2022
Помимо этого, планируется реконструировать театр «Ульгэр» за три года
В Агинском округе на благоустройство направят более 87 млн рублей
В Агинском округе на благоустройство направят более 87 млн рублей
Общество, 14.03.2022
Работы планируется завершить до 15 августа
В Бурятии состоялся очередной этап рыболовного кубка республики
В Бурятии состоялся очередной этап рыболовного кубка республики
Общество, 14.03.2022
Соревнования проходили в Селенгинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^