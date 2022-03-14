В Бурятии с 95-летием поздравили участника трудового фронта

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилей отпраздновала жительница Хоринского района



В Хоринском районе Бурятии 3 марта отметила 95-летний юбилей Агафья Семёновна Машанова. Она труженица тыла, ветеран педагогического труда, вдова участника Великой Отечественной войны.



Агафья Семёновна родилась в далёком 1927 году в селе Леоновка Кижингинского района, закончила школу в селе Кижинга и 1945 году начала трудовую деятельность на ниве просвещения, став первым учителем для семилетних мальчишек и девчонок родного села. В 1946 году вышла замуж за Ивана Николаевича Машанова, уроженца села Хоринск, кавалера ордена Красной Звезды, участника битвы за Сталинград, боёв на Курско-Орловской дуге.



Агафья Семёновна заочно закончила учительский институт, проработала в Кижингинском районе до 1968 года, затем молодая семья переехала в Хоринск. У неё тридцать шесть лет педагогического стажа, из них 13 лет проработала в Хоринской средней школе №1. За время работы в Хоринской средней школе Агафья Семёновна выпустила два десятых класса, была классным руководителем, второй мамой, помнит всех своих бывших учеников, знает где они в настоящее время.



С супругом воспитали троих детей. Внуки и правнуки продолжают славный род Машановых.



В день юбилея имениннице вручили персональные поздравления президента России и главы Бурятии, сертификат на единовременную денежную выплату, благодарственные письма, поздравления и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

