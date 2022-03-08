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В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19

В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За пандемию в Бурятии зафиксировано более 129 тысяч случаев заболеваний ковидом

Коронавирус в Бурятии продолжает отступать. Накануне ковид выявили у 631 человека. Это на 42 меньше, чем днём ранее.

Так, если вчера заболел 631 человек, позавчера было выявлено 673 заражённых, до этого 703, 731, 757, 759, 756 и т.д. Отметим, даже на пике заболеваемости (когда фиксировали более 1,5 заболевших за сутки) преобладала лёгкая форма болезни.

Всего с начала пандемии в Бурятии официально зарегистрировано 129 248 случаев заболеваний COVID-19. Из них 45% (57 826) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за всё время 2898 жителей Бурятии, заболевших коронавирусом.

Летальные исходы по-прежнему фиксируют ежедневно. Накануне скончались ещё шесть человек. О них известно, что пятеро умерших были старше 65 лет. Позавчера было девять скончавшихся человек.

На утро 8 марта в стационарах получают лечение 772 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 46 человек.

В отделениях реанимации находится 86 больных (+4 за сутки). На ИВЛ – 24 человека.

Свободна сейчас 391 ковидная койка.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4563 человека.

5 марта республиканский оперштаб принял решение о снятии режима «тотальной изоляции» в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Также сняты ограничения по проведению спортивных мероприятий, включённых в соответствующие планы мероприятий. В аэропорту «Байкал» возобновляет работу зал прилёта для встречающих граждан.

3 марта глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о полном снятии ковидных ограничений. Из требований осталось только ношение масок в помещениях и на транспорте. На улице масочный режим соблюдать не нужно. Также сохраняются требования по дезинфекции помещений. «Это в общем-то важно и полезно и без ковида», - отметил Цыденов.

коронавирус профилактика

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