За пандемию в Бурятии зафиксировано более 129 тысяч случаев заболеваний ковидом
Коронавирус в Бурятии продолжает отступать. Накануне ковид выявили у 631 человека. Это на 42 меньше, чем днём ранее.
Так, если вчера заболел 631 человек, позавчера было выявлено 673 заражённых, до этого 703, 731, 757, 759, 756 и т.д. Отметим, даже на пике заболеваемости (когда фиксировали более 1,5 заболевших за сутки) преобладала лёгкая форма болезни.
Всего с начала пандемии в Бурятии официально зарегистрировано 129 248 случаев заболеваний COVID-19. Из них 45% (57 826) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 2898 жителей Бурятии, заболевших коронавирусом.
Летальные исходы по-прежнему фиксируют ежедневно. Накануне скончались ещё шесть человек. О них известно, что пятеро умерших были старше 65 лет. Позавчера было девять скончавшихся человек.
На утро 8 марта в стационарах получают лечение 772 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 46 человек.
В отделениях реанимации находится 86 больных (+4 за сутки). На ИВЛ – 24 человека.
Свободна сейчас 391 ковидная койка.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4563 человека.
5 марта республиканский оперштаб принял решение о снятии режима «тотальной изоляции» в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Также сняты ограничения по проведению спортивных мероприятий, включённых в соответствующие планы мероприятий. В аэропорту «Байкал» возобновляет работу зал прилёта для встречающих граждан.
3 марта глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о полном снятии ковидных ограничений. Из требований осталось только ношение масок в помещениях и на транспорте. На улице масочный режим соблюдать не нужно. Также сохраняются требования по дезинфекции помещений. «Это в общем-то важно и полезно и без ковида», - отметил Цыденов.
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
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