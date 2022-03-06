В Бурятии соцучреждения выходят из режима «тотальной изоляции»

Также возобновляется работа зала прилёта аэропорта «Байкал» для встречающих



5 марта на очередном заседании республиканского оперштаба в связи со снижением темпов распространения коронавируса в Бурятии принято решение о снятии режима «тотальной изоляции» в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Также сняты ограничения по проведению спортивных мероприятий, включённых в соответствующие планы мероприятий.



- Учреждения социального обслуживания пожилых людей и инвалидов республики, находившиеся в период подъёма заболеваемости COVID-19 в режиме «тотальной изоляции», возобновляют прежний режим работы. Также к обычному режиму работы вернётся социально-оздоровительное отделение республиканского госпиталя для ветеранов войн, расположенное в п. Верхняя Берёзовка г. Улан-Удэ Удэ, после проведенной заключительной дезинфекции и генеральной уборки, - сообщили в региональном правительстве.



Также разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории республики, включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий минспорта России на 2022 год, в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия на 2022 год, муниципальные календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год, при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических рекомендаций.



Праздники «Широкая Масленица-2022» (0+) в Этнографическом музее народов Забайкалья 6 марта 2022 г. и «Музыка и портреты для любимых» (0+) в ТРЦ «Пионер» 7 марта 2022 г. пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.



По решению оперштаба ООО «Аэропорт Байкал» возобновляет работу зала прилёта международного аэропорта «Байкал» для встречающих граждан с соблюдением санитарно-противоэпидемических рекомендаций.

