В Бурятии предложили создать единый реестр нелегальных свалок

Самые огромные свалки находятся в трёх районах Бурятии
Народный фронт предложил властям Бурятии создать единый реестр несанкционированных свалок в черте городов и на особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.
Ранее президент поручил правительству РФ завершить до конца 2023 года максимально возможный объём работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Проект включает в себя в том числе разработку типовых проектов ликвидации свалок.
Народный фронт в Бурятии в ходе мониторинга несанкционированных свалок, а также по информации минприроды региона формирует реестр таких объектов.
В феврале прошло специальное совещание, на которое общественники предложили властям объединить усилия и создать единый реестр по действующим свалкам. Реестр будет пополняться и актуализироваться по мере необходимости.
В текущий список вошла местность Ильмовая падь в Кяхтинском районе, которая расположена в семи километрах от Кяхты. О свалке рассказали местные жители. Мусор здесь выбрасывают на огромной площади. По предварительным данным, по этой свалке уже ведётся работа.
Ещё одна свалка находится в местности Клюквенная падь вблизи посёлка Селенгинск Кабанского района. Стихийная мусорная свалка ТКО существует с 70-х годов прошлого века. С начала реализации в Бурятии мусорной реформы её должны были ликвидировать как несанкционированную. Сейчас она включена в список объектов временного размещения отходов и должна быть ликвидирована до 1 января 2023 года. Однако изменения не произошли, и в связи с отсутствием контроля и содержания на её территории началось горение мусора. Вонь распространяется и отравляет воздух на ближайшей территории, включая посёлок Селенгинск, где проживает около 14 тысяч человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», вопрос по этой свалке был задан во время прямой линии с Владимиром Путиным в июне 2021 года. После этого следователи возбудили два уголовных дела.
- По данной свалке принято решение по содержанию объекта. Так, минприроды Бурятии в июне 2021 года заключен договор с районной администрацией по содержанию свалки. Существует и дополнительный договор с подрядной организацией по обслуживанию свалки до конца 2022 года. Включение в общий реестр по данному объекту необходимо, ведь в Бурятии возможна утилизация свалок только путём рекультивации и вывоза на полигоны. Однако полигоны не строятся из-за отсутствия инвестора и внутренних средств. На данный момент минприроды Бурятии прорабатывает вопрос с правительством России и минприроды РФ о строительстве полигона в посёлке Селенгинск в рамках федеральной программы, - рассказали в ОНФ по Бурятии.
Также в единый реестр была включена свалка в границах национального парка в местности Талое в Тункинском районе.
- Свалка огромная по своим масштабам. В мае 2021 года её посетил в ходе рабочей поездки глава республики и дал поручение району и минприроды Бурятии разработать проектно-сметную документацию по обустройству мусороперегрузочной площадки и созданию площадки накопления ТКО. Нами направлен запрос в район и ведомство по текущей ситуации. Кроме этого, по сведениям регопертора, часть свалки была им вывезена в связи с чем, согласно федеральному законодательству, был подан иск в суд по возмещению расходов со стороны районных властей, о чем свидетельствует решение суда, - прокомментировал эксперт тематической площадки «Экология» Народного фронта в Бурятии Юлия Сухарева.
В Бурятии предложили создать единый реестр нелегальных свалок
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