На прямую линию с Путиным пробился вопрос об «экокатастрофе» в Бурятии

Ближе к концу прямой линии с Владимиром Путиным в эфир смог пробиться вопрос из посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии.
Проблему селенгинцев включили в общий «мусорный» блок вопросов. Волонтёр прямой линии сделала следующую подводку:
- Большая проблема, которая волнует жителей регионов, - это отсутствие мусороперерабатывающих заводов. Полигоны переполнены, мусор разлетается, горит, и люди просто задыхаются. Вот с такой проблемой коллективно к вам, Владимир Владимирович, обратились жители Селенгинска.
Затем на экране показали несколько снимков горящей большой мусорной свалки.
- Жалко, что телевидение запахи не передаёт. Можно было бы прочувствовать боль людей, - отметила ведущая.
- Да, в Бурятии это очень большая проблема. 71 человек написали жалобы. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Они просто умоляют о помощи спасти их посёлок от экологической катастрофы, - рассказала волонтёр прямой линии.
Затем она рассказала о проблемах жители деревни из Тверской области, где нет мусорных контейнеров и в целом о том, что управляющие компании по стране саботируют мусорную реформу, сваливая раздельно собранные отходы в один автомобиль.
Владимир Путин, отвечая на вопрос, заявил:
- Что касается тех свалок, о которых вы сейчас упомянули, постараемся всё это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями.
Также президент ответил кратко по всей мусорной реформе.
- Это большая работа по всей стране. Ей раньше фактически никто никогда как следует не занимался. Правда, и отходов в прежние времена до «общества потребления» у нас и не было. Сейчас у нас 60 миллионов отходов накапливается ежегодно. И мы делаем только первые шаги в этом направлении. Пошли первые инвестиции на раздельный сбор – в объёме 10 миллионов тонн и на переработку – три миллиона тонн. Как видите, остаётся ещё очень большой остаток, - ответил Путин.
Отдельно он остановился на планах о строительстве пяти мусоросжигающих заводов и проблемах, которые мешают их запуску.
Нынешняя прямая линия с Путиным – 18-я по счёту. Всего президенту поступило более миллиона вопросов.
- Это большая работа по всей стране. Ей раньше фактически никто никогда как следует не занимался. Правда, и отходов в прежние времена до «общества потребления» у нас и не было. Сейчас у нас 60 миллионов отходов накапливается ежегодно. И мы делаем только первые шаги в этом направлении. Пошли первые инвестиции на раздельный сбор – в объёме 10 миллионов тонн и на переработку – три миллиона тонн. Как видите, остаётся ещё очень большой остаток, - ответил Путин.
Отдельно он остановился на планах о строительстве пяти мусоросжигающих заводов и проблемах, которые мешают их запуску.
Нынешняя прямая линия с Путиным – 18-я по счёту. Всего президенту поступило более миллиона вопросов.