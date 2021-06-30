На прямую линию с Путиным пробился вопрос об «экокатастрофе» в Бурятии





Также президент ответил кратко по всей мусорной реформе.



- Это большая работа по всей стране. Ей раньше фактически никто никогда как следует не занимался. Правда, и отходов в прежние времена до «общества потребления» у нас и не было. Сейчас у нас 60 миллионов отходов накапливается ежегодно. И мы делаем только первые шаги в этом направлении. Пошли первые инвестиции на раздельный сбор – в объёме 10 миллионов тонн и на переработку – три миллиона тонн. Как видите, остаётся ещё очень большой остаток, - ответил Путин.



Отдельно он остановился на планах о строительстве пяти мусоросжигающих заводов и проблемах, которые мешают их запуску.



Нынешняя прямая линия с Путиным – 18-я по счёту. Всего президенту поступило более миллиона вопросов.





- Что касается тех свалок, о которых вы сейчас упомянули, постараемся всё это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями.