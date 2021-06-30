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На прямую линию с Путиным пробился вопрос об «экокатастрофе» в Бурятии

На прямую линию с Путиным пробился вопрос об «экокатастрофе» в Бурятии
Власть, 
Президент узнал про крупную проблему в Селенгинске 

Ближе к концу прямой линии с Владимиром Путиным в эфир смог пробиться вопрос из посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии.

Проблему селенгинцев включили в общий «мусорный» блок вопросов. Волонтёр прямой линии сделала следующую подводку:

- Большая проблема, которая волнует жителей регионов, - это отсутствие мусороперерабатывающих заводов. Полигоны переполнены, мусор разлетается, горит, и люди просто задыхаются. Вот с такой проблемой коллективно к вам, Владимир Владимирович, обратились жители Селенгинска.

Затем на экране показали несколько снимков горящей большой мусорной свалки.

- Жалко, что телевидение запахи не передаёт. Можно было бы прочувствовать боль людей, - отметила ведущая.

- Да, в Бурятии это очень большая проблема. 71 человек написали жалобы. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Они просто умоляют о помощи спасти их посёлок от экологической катастрофы, - рассказала волонтёр прямой линии.

Затем она рассказала о проблемах жители деревни из Тверской области, где нет мусорных контейнеров и в целом о том, что управляющие компании по стране саботируют мусорную реформу, сваливая раздельно собранные отходы в один автомобиль.

Владимир Путин, отвечая на вопрос, заявил: 

 - Что касается тех свалок, о которых вы сейчас упомянули, постараемся всё это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями. 

Также президент ответил кратко по всей мусорной реформе.

- Это большая работа по всей стране. Ей раньше фактически никто никогда как следует не занимался. Правда, и отходов в прежние времена до «общества потребления» у нас и не было. Сейчас у нас 60 миллионов отходов накапливается ежегодно. И мы делаем только первые шаги в этом направлении. Пошли первые инвестиции на раздельный сбор – в объёме 10 миллионов тонн и на переработку – три миллиона тонн. Как видите, остаётся ещё очень большой остаток, - ответил Путин.

Отдельно он остановился на планах о строительстве пяти мусоросжигающих заводов и проблемах, которые мешают их запуску.

Нынешняя прямая линия с Путиным – 18-я по счёту. Всего президенту поступило более миллиона вопросов.

Путин мусор
 
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