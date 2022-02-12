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Фильм о праправнучке Чингисхана участвует в Берлинском кинофестивале

Фильм о праправнучке Чингисхана участвует в Берлинском кинофестивале
Общество,  Фото:скриншот
В ленте рассказывается история о принцессе Хутулун

Монгольский исторический фильм «Принцесса Хутулун – в поисках золотой сутры» («Хотулун гунж - Алтан судрын эрэлд») (18+) принимает участие в 93-м международном Берлинском кинофестивале («Берлинале»). В фестивале участвуют 532 картины. Показ монгольской ленты состоится 11, 14 и 16 февраля.

Фильм, в котором показана история династии Юань, снят по мотивам романа писательницы Б. Шуудэрцэцэг. В ленте рассказывается о хане Хайду и о его дочери Хутулун. В новой картине режиссёра С. Баасанжаргала принцесса будет искать украденную семейную реликвию. На её пути встретится множество препятствий, неудач, разочарований, а также потеря близких людей.

К съёмкам фильма готовились около пяти лет, и начались они летом 2020 года. Съёмки проходили на девяти локациях в четырёх аймаках. Главную роль фильма сыграла выпускница Российского института театрального искусства, актриса и модель М. Цэрэндолгор, а роль её возлюбленного сыграл актёр Б. Баттогтох, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что «последний паладин монгольской воинской славы» Хайду был внуком хана Угэдэя и правнуком Чингисхана. Его старшая дочь Хутулун ходила с отцом в походы и совершала подвиги на поле брани. По утверждениям Марко Поло, принцесса была непобедима в борцовских сватках. История о Хутулун послужила прообразом пьесы Карло Гоцци, а позднее оперы Джакомо Пуччини «Турандот».
Монголия кино фестиваль история Чингисхан фильм

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