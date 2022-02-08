В Иркутске открылась выставка бурятской художницы

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

Мероприятие проходит в рамках празднования Белого месяца



В Иркутске открыта художественная выставка Ларисы Осодоевой «Новое дыхание». Ключевая тема произведений – духовная и материальная культура бурят.



- Самобытная и чувственная живопись Ларисы Осодоевой позволяет зрителю по-новому взглянуть на быт и эстетические традиции бурятского народа. Помимо портретов и сюжетных картин художник создает абстрактные композиции для интерьера. Яркое сочетание элементов – линий, красок, текстур на картинах создаёт неповторимые визуальные ощущения, заряжает особой энергетикой. В интерьерной живописи автор свободно экспериментирует с различными материалами: акрил, золочение и серебрение поталью, стразы, натуральные камни, стеклянная и зеркальная крошки, глазурь, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Лариса Осодоева – начинающий художник. Она родилась в Красноярском крае, где окончила детскую художественную школу. Получила диплом технолога изделий из кожи Восточно-Сибирского технологического института в Улан-Удэ и работала по этой специальности на Таймырском полуострове. Затем много лет посвятила службе в органах внутренних дел Российской Федерации, стала заслуженным работником Таймырского автономного округа, ветераном труда. Выйдя на пенсию, прошла обучение в институте дополнительного образования Иркутского госуниверситета и школе живописи.



Лариса Степановна, помимо живописи, увлекается старомонгольской каллиграфией, танцами, скандинавской ходьбой и фитнесом.



Фотовыставка «Новое дыхание» открыта в доме ремёсел и фольклора. Вход на выставку свободный, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Возрастное ограничение 6+

