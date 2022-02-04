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Осуждённые женщины представили Бурятию на конкурсе талантов

Осуждённые женщины представили Бурятию на конкурсе талантов
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Женщины приняли участие конкурсе «А ну-ка, девушки»

В СИЗО-1 в Улан-Удэ и исправительной колонии№1 в Гусиноозёрске состоялся первый этап всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!». Осуждённые женщины продемонстрировали свои кулинарные и творческие таланты.

От следственного изолятора участие в конкурсе приняла осуждённая отряда хозяйственного обслуживания, а в исправительной колонии № 1 – осуждённая участка колонии-поселения при исправительном учреждении.


Обе участницы представили Бурятию. Они рассказали о традициях и обычаях родного края, приготовили традиционные блюда национальной кухни, а также представили национальные костюмы, сшитые своими руками, и исполнили бурятские песни, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
осужденные конкурс

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