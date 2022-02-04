Осуждённые женщины представили Бурятию на конкурсе талантов





В СИЗО-1 в Улан-Удэ и исправительной колонии№1 в Гусиноозёрске состоялся первый этап всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!». Осуждённые женщины продемонстрировали свои кулинарные и творческие таланты.От следственного изолятора участие в конкурсе приняла осуждённая отряда хозяйственного обслуживания, а в исправительной колонии № 1 – осуждённая участка колонии-поселения при исправительном учреждении.Обе участницы представили Бурятию. Они рассказали о традициях и обычаях родного края, приготовили традиционные блюда национальной кухни, а также представили национальные костюмы, сшитые своими руками, и исполнили бурятские песни, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.