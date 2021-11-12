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В Улан-Удэ международный день слепых отметят акцией

В Улан-Удэ международный день слепых отметят акцией
Общество,  Фото:pixabay.com
Обществу напомнят о тех, кто потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации

13 ноября, в международный день слепых, в Улан-Удэ состоится социальная акция «Мы живём среди вас». Мероприятие будет направлено на привлечение внимания к проблеме инвалидов по зрению, которым очень непросто в повседневной жизни.

В этот день в парке «Юбилейный» с 14:00 по 16:00 будут раздавать прохожим памятки. Сотрудники Улан-Удэнской местной организации всероссийского общества слепых расскажут о работе организации, о том какую помощь они могут оказать данной категории инвалидов, ответят на многие интересующие вопросы.

- Благодаря Улан-Удэнской местной организации всероссийского общества слепых, которая занимается повышением уровня социальной поддержки инвалидов по зрению, у незрячих открывается огромный спектр возможностей, граждане с нарушением зрения получают доступ к образованию, трудовой деятельности, развивают свои творческие и спортивные способности, имеют возможность активно проводить досуг и вести здоровый образ жизни, – сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.

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