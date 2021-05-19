В Улан-Удэ сотрудников почты вакцинировали на рабочем месте

Общество, Фото: пресс-служба УФПС РБ

В столице Бурятии Почта России предоставила сотрудникам возможность вакцинироваться от коронавируса на рабочем месте. Первый этап вакцинации прошел 18 мая



Пункт вакцинации открылся на Главпочтамте с соблюдением всех необходимых требований. Вакцинирование проводит выездная медицинская бригада городской поликлиники №1. В первый день вакцину поставили работники аппарата управления, Улан-Удэнского магистрально-сортировочного центра, автотранспортного подразделения и почтового отделения 670000.



Сотрудники заполнили анкеты о состоянии своего здоровья, получили консультацию врача-терапевта и ответы на интересующие вопросы, связанные с вакцинацией. Врачи подробно рассказали об условиях проведения процедуры, измерили у вакцинируемых температуру тела, артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом.



8 июня сотрудников пригласили на второй этап вакцинации. Прививочная кампания проходит бесплатно и на добровольной основе, сообщает пресс-служба УФПС РБ.



- Работа наших сотрудников связана с постоянным общением с коллегами и клиентами. Снизить риск заражения опасной инфекцией и защитить наших коллег позволяет вакцинация. Для нас важно обезопасить здоровье сотрудников, - подчеркнул директор управления федеральной почтовой связи Бурятии Баир Ринчинов.

