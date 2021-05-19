В столице Бурятии Почта России предоставила сотрудникам возможность вакцинироваться от коронавируса на рабочем месте. Первый этап вакцинации прошел 18 мая
Пункт вакцинации открылся на Главпочтамте с соблюдением всех необходимых требований. Вакцинирование проводит выездная медицинская бригада городской поликлиники №1. В первый день вакцину поставили работники аппарата управления, Улан-Удэнского магистрально-сортировочного центра, автотранспортного подразделения и почтового отделения 670000.
Сотрудники заполнили анкеты о состоянии своего здоровья, получили консультацию врача-терапевта и ответы на интересующие вопросы, связанные с вакцинацией. Врачи подробно рассказали об условиях проведения процедуры, измерили у вакцинируемых температуру тела, артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом.
8 июня сотрудников пригласили на второй этап вакцинации. Прививочная кампания проходит бесплатно и на добровольной основе, сообщает пресс-служба УФПС РБ.
- Работа наших сотрудников связана с постоянным общением с коллегами и клиентами. Снизить риск заражения опасной инфекцией и защитить наших коллег позволяет вакцинация. Для нас важно обезопасить здоровье сотрудников, - подчеркнул директор управления федеральной почтовой связи Бурятии Баир Ринчинов.
В Улан-Удэ сотрудников почты вакцинировали на рабочем месте
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Столица Бурятии готовится к 355-летнему юбилею
В строящемся здании крематория ведутся отделочные работы
Мобильный донорский комплекс приехал в Бичуру
Гостям устроили экскурсию по территории колонии
Ещё у одной улан-удэнской школы появился полноценный стадион
В сквере посадили 40 саженцев акации и дикой яблони
У туристов диагностируют переломы и горную болезнь
91-летняя Нина Георгиевна стала участницей проекта «Мечта ветерана»
Медведя заметили около Северобайкальска
Ремонт дороги обойдётся более чем в 23 млн
В Забайкальской базе авиационной охраны уже прошли первые занятия
Хирург Юрий Чайкин трудился в Кяхтинской больнице
«Евгений Онегин» будет попыткой исследовать три эпохи через понятие времени
На закрытую детскую площадку от Натальи Водяновой проникают и взрослые, и дети
Росгвардейцам предоставляют полный пакет соцгарантий