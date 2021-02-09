В Улан-Удэ оштрафовали ресторан за банкет

8 февраля 2021 года Верховный суд республики, рассмотрев апелляционную жалобу представителя заявителя, оставил решение районного суда без изменения. Постановление вступило в законную силу.





Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительным мероприятий в республике действует до сих пор. Под запретом по-прежнему массовые мероприятия, в том числе банкеты.

В августе 2020 года, в период антиковидных ограничительных мероприятий, в ресторане «Мэргэн» в Улан-Удэ проводился банкет по случаю дня рождения с участием 16 человек. По данному факту управлением Роспотребнадзора по Бурятии составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ.- Постановлением Советского районного суда от 13 ноября 2020 года ООО «Мэргэн» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.Однако решение суда пытались обжаловать.