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Искусанной собаками улан-удэнке отправили открытку из Шотландии

Искусанной собаками улан-удэнке отправили открытку из Шотландии
Общество,  Фото:instagram.com
Также девушке дарят игрушки, конфеты 

Пострадавшей от собак улан-удэнке пришла открытка из Шотландии. Об этом сообщили её родственники в соцсети.

- Прилетела весточка из далекой Шотландии! Были очень приятно удивлены, когда главный врач республиканской больницы сообщил эту новость. Обязательно свяжемся с отправителем! – пишут они в Instagram.

Девушка в стабильном состоянии, к ней в палату подселили соседку-разговорчивую бабушку. Также в социальной сети родственники рассказали, что как-то к ним в палату кто-то постучался.

- Тётя пошла открывать, но в коридоре уже никого не было, а возле двери лежал пакет с тремя киндерами. Как же мы рады, что рядом с нами столько добрых и хороших людей! Спасибо вам, друзья! – отмечают близкие улан-удэнки.

Ранее девушке подарили игрушку – мастера Йоду.

Напомним, также 20-летнюю улан-удэнку навестил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он сказал, что в дальнейшем будет оказывать помощь с лечением, и принёс ей подарки: цветы, мягкую игрушку – нерпу, свежую клубнику.

Страшный инцидент произошёл 23 декабря 2020 года в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Собаки напали на 20-летнюю девушку. Псы повалили её на землю, сильно искусали и обезобразили лицо, а также другие части тела.

После инцидента пострадавшая некоторое время находилась в искусственной коме. Затем её транспортировали в Москву - оплату спецборта взяли на себя власти Бурятии. Сейчас ей проводятся операции.

собаки
 
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