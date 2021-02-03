Глава Бурятии навестил искусанную собаками девушку

Алексей Цыденов заверил, что помощь в лечении будет оказываться
Пострадавшую от нападения собак 20-летнюю улан-удэнку Татьяну, которая лечится в Москве, 2 февраля навестил глава Бурятии Алексей Цыденов. Об этом сегодня сообщили родственники девушки в соцсети.
- Вчера к нашей Танечке приезжал глава Бурятии. Алексей Самбуевич заверил, что и в дальнейшем будет оказывать помощь с лечением Тани, это очень радует и вселяет уверенность в завтрашнем дне! – поделились родные.
Алексей Цыденов принёс девушке подарки – цветы, мягкую игрушку – нерпу, свежую клубнику.
Недавно девушка начала самостоятельно есть и двигать головой. На днях она записала аудиопослание со словами благодарностями всем, кто её поддерживает.
Следующая дата операции пока неизвестна. Тане уже разрешили вставать.
- Профессор Решетов Игорь Владимирович похвалил нашу девочку и сказал, что она оооочень сильная! Тане разрешили вставать, точных сроков следующей операции ещё не назвали! Ждём! – поделились близкие девушки.
Заместитель главы полномочного представительства Бурятии Юлия Дагданова оказывает посильную поддержку и помогает с доставкой лекарств из аптеки до больницы.
- Тётя Альбина оставила в гостинице полномочного представительства Бурятии в Москве домашние мясные полуфабрикаты. Раз в три-четыре дня девушка Татьяна оттуда привозит нашей Тане свежую еду. Переводим деньги на лекарства и воду. Хорошо, что Юлия Григорьевна Дагданова помогает с доставкой лекарств из аптеки до больницы. Низкий поклон вам, дорогие наши «выручалочки», - благодарят родственники.
Собаки напали на девушку 23 декабря в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Псы повалили на землю и терзали свою жертву. Она получила множество укусов, в том числе до костей. Сильно пострадало лицо девушки, теперь ей предстоят пластические операции. Родные говорят, что есть надежда на восстановление зрения. Через несколько дней после происшествия Татьяну спецбортом отправили на лечение в Москву. Расходы на спецборт (около шести миллионов рублей) взяли на себя власти Бурятии.
Глава Бурятии навестил искусанную собаками девушку
Власть, Фото:
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