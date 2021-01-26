В Аге призвали носить национальную одежду в Сагаалган

Общество, Фото: администрация ГО «Посёлок Агинское»

Необычный челлендж стартовал в окружном центре Забайкалья



В преддверии праздника Белого месяца в столице Агинского Бурятского округа запущен челлендж по ношению стилизованной и традиционной национальной одежды. К участию в акции приглашаются коллективы организаций и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории городского округа.



- Призываем всех носить национальную одежду, если не полностью, то хотя бы часть наряда: например, жилетки или головные уборы. Актуальны будут и многоразовые медицинские маски с национальным орнаментом, — призвала Цыржима Гомбуева, специалист по молодёжной политике управления социальных и жилищных вопросов поселковой администрации.



Организаторы выражают надежду, что ношение национальной одежды в дни празднования Сагаалгана, может стать ещё одной приятной традицией современности. Свои фотографии участники челленджа могут опубликовать в социальных сетях с хештегами #сагаалган2021агинское, #молодежьагинска, #молодежныйсоветагинска. Об этом сообщает пресс-служба ГО «Посёлок Агинское».



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