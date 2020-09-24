Перепись покажет национальный состав Бурятии

Предстоящая перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года, даст уникальную достоверную информацию о национальном составе страны. Полученные статистические данные будут использованы органами власти для решения задач этнокультурного развития народов.







По информации Бурятстата

Всероссийская перепись населения, которая состоится в 2021 году, покажет, какие национальности проживают в Бурятии.Последняя перепись населения проходила в 2010 году. По её итогам выяснилось, что в Бурятии проживают граждане более 130 национальностей и этнических групп. Из них 13 национальностей, численность населения которых превышает 1000 человек - это русские, буряты, татары, украинцы, сойоты, эвенки, армяне, азербайджанцы, белорусы, узбеки, киргизы, немцы и китайцы. С численностью населения от 100 до 1000 человек в республике насчитывается девять национальностей – чуваши, казахи, башкиры, мордва, евреи, молдаване, таджики, грузины, литовцы. Численность населения каждой из остальных национальностей составляет менее 100 человек.По итогам переписи населения 2010 года, наиболее многочисленными в республике национальностями стали русские, с численностью 630,8 тыс. человек, и буряты, с численностью 286,8 тыс. человек. Численность русских, по сравнению с 2002 годом, снизилась на 34,7 тыс. человек, или на 5,2 %, в то время как численность бурят, напротив, увеличилась на 13,9 тыс. человек или на 5,1 %.По сравнению с итогами переписи 2002 года, в 2010-м также увеличилась численность сойот – на 840 человек, узбеков - на 665, эвенков – на 640, киргизов – на 626, китайцев – на 379 и армян – на 14 человек. Уменьшение наблюдается численности украинцев на 3,9 тыс. человек, татар - на 1,4 тыс. человек, белорусов - на 996 человек, немцев - на 532 и азербайджанцев – на 66 человек.В 2010-м выяснилось, что в республике проживают представители европейских стран (болгары, венгры, греки, поляки, румыны, финны), стран Азии (корейцы, монголы, вьетнамцы), а также представители американского континента.