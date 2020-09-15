Обучение детей правилам пожарной безопасности продолжается
Ежедневно работники государственной противопожарной службы Бурятии проводят уроки безопасности в школах в районах республики.
Всего с начала сентября проведены 297 уроков безопасности. Обучено правилам пожарной безопасности свыше семи тысяч человек, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожарные проводят уроки в школах Бурятии
Общество, Фото:
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