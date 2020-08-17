В Улан-Удэ романтичные пары станцевали на Театральной площади

Публикация от лариса шаулис (@larisashaulis) 16 Авг 2020 в 8:11 PDT

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Публикация от лариса шаулис (@larisashaulis) 16 Авг 2020 в 8:22 PDT

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Пользователи отмечают, что всё получилось довольно романтично – на закате.