 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

В Улан-Удэ романтичные пары станцевали на Театральной площади

В Улан-Удэ романтичные пары станцевали на Театральной площади
Общество, 
Танцевальный вечер устроили на закате

Жители столицы Бурятии недавно станцевали на Театральной площади. Видео с необычного мероприятия опубликовала горожанка на своей странице в Instagram.

Пользователи отмечают, что всё получилось довольно романтично – на закате.


Театральная площадь является одним из любимых мест жителей Улан-Удэ: люди отдыхают рядом с фонтаном, здесь проводятся фотосессии, в том числе, для молодоженов, устраиваются различные концерты. Так, недавно полицейские провели на площади концерт в честь Международного дня дружбы.

Также здесь проводятся различные флешмобы. В конце 2019 года растянули 60-метровый синий круг в честь Всемирного дня борьбы с диабетом.

Некоторые флешмобы традиционно проходят на Театральной площади – к примеру, «Глобальный ёхор».

Летом 2015 года молодой улан-удэнец привёл на Театральную площадь возлюбленную с закрытыми глазами и усадил за столик с шампанским. Когда девушка открыла глаза, то увидела танцевальный флешмоб. На площади перед девушкой закружили в зажигательном танце несколько десятков пар парней и девушек под песню: «Ты улыбнёшься и скажешь мне да» группы «Звери». Потрясённая улан-удэнка сказала «да».
танцы любовь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии старше 65 пустили на курорты
Жителей Бурятии старше 65 пустили на курорты
Общество, 17.08.2020
Изменения внесены в указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом
Силачу из Бурятии нужна помощь с поездкой на Кубок Европы
Силачу из Бурятии нужна помощь с поездкой на Кубок Европы
Общество, 17.08.2020
Престижные соревнования уже совсем скоро стартуют в Москве
Мюзикл «Декабристы» поставят в Иркутске
Мюзикл «Декабристы» поставят в Иркутске
Общество, 17.08.2020
Премьера мюзикла состоится в декабре 2020 года
В Бурятии доноры могут получить скидки в магазинах и кафе
В Бурятии доноры могут получить скидки в магазинах и кафе
Общество, 17.08.2020
Сейчас уже более 20 организаций готовы предоставить скидки на свои товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь
На севере Бурятии кончаются продукты, а школьную форму везут лодками
На севере Бурятии кончаются продукты, а школьную форму везут лодками
Общество, 17.08.2020
Ситуация с авиаперевозками в Баунтовском районе так и не разрешилась
93-летний ангарчанин перевёл мошенникам почти полмиллиона
93-летний ангарчанин перевёл мошенникам почти полмиллиона
Общество, 17.08.2020
Полицейскими проводится сейчас проверка
В Забайкалье парень залез в чужой автомобиль, чтобы погреться
В Забайкалье парень залез в чужой автомобиль, чтобы погреться
Общество, 17.08.2020
Уходя, он прихватил верхнюю одежду автомагнитолу и инструменты
В Бурятии школьники выращивают сосны в торфяных горшочках
В Бурятии школьники выращивают сосны в торфяных горшочках
Общество, 17.08.2020
Также ребята делают сувениры из спилов и камней
На полигонах в Бурятии завершается этап слаживания подразделений
На полигонах в Бурятии завершается этап слаживания подразделений
Общество, 17.08.2020
Логическим завершением этапа станут специальные учения
В Иркутской области ребёнок выпал из окна машины во время ДТП
В Иркутской области ребёнок выпал из окна машины во время ДТП
Общество, 17.08.2020
Малыш был госпитализирован с различными травмами
Жителей Бурятии удивили козы на скалах
Жителей Бурятии удивили козы на скалах
Общество, 17.08.2020
«Горных» домашних коз запечатлели в Бичурском районе  
Первые домашние матчи иркутский ФК «Зенит» проведёт без зрителей
Первые домашние матчи иркутский ФК «Зенит» проведёт без зрителей
Общество, 17.08.2020
Трансляцию можно будет увидеть в интернете
Бурятский скульптор создал памятник Виктору Цою для Санкт-Петербурга
Бурятский скульптор создал памятник Виктору Цою для Санкт-Петербурга
Общество, 17.08.2020
Памятник установлен к 30-й годовщине со дня гибели лидера группы «Кино»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^