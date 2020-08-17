В Улан-Удэ романтичные пары станцевали на Театральной площади

Жители столицы Бурятии недавно станцевали на Театральной площади. Видео с необычного мероприятия опубликовала горожанка на своей странице в Instagram.
Пользователи отмечают, что всё получилось довольно романтично – на закате.
Театральная площадь является одним из любимых мест жителей Улан-Удэ: люди отдыхают рядом с фонтаном, здесь проводятся фотосессии, в том числе, для молодоженов, устраиваются различные концерты. Так, недавно полицейские провели на площади концерт в честь Международного дня дружбы.
Также здесь проводятся различные флешмобы. В конце 2019 года растянули 60-метровый синий круг в честь Всемирного дня борьбы с диабетом.
Некоторые флешмобы традиционно проходят на Театральной площади – к примеру, «Глобальный ёхор».
Летом 2015 года молодой улан-удэнец привёл на Театральную площадь возлюбленную с закрытыми глазами и усадил за столик с шампанским. Когда девушка открыла глаза, то увидела танцевальный флешмоб. На площади перед девушкой закружили в зажигательном танце несколько десятков пар парней и девушек под песню: «Ты улыбнёшься и скажешь мне да» группы «Звери». Потрясённая улан-удэнка сказала «да».