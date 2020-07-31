Солисты вокального ансамбля управления МВД по Улан-Удэ «Звезда» устроили концерт под открытым небом
Концерт состоялся 30 июля, в международный день дружбы, на Театральной площади.
Открывая концерт, заместитель председателя совета ветеранов МВД Бурятии Семен Коновалов прочитал авторские стихи, посвященные международному дню дружбы.
Вместе с полицейскими спели солисты ансамбля управления войск национальной гвардии по Бурятии, вокальный ансамбль МТО Восточного военного округа 36-й армии «Селенга» и маленькие таланты из фольклорной студии «Верхнеудинские кужата», созданной членами общественного совета при городском Управлении полиции.
Дети, военные и сотрудники правоохранительных органов исполнили вечные композиции о мире и добре.
Взрослые и дети с удовольствием слушали и с радостью подпевали знакомые с детства строки, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские спели в центре Улан-Удэ
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