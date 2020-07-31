Полицейские спели в центре Улан-Удэ

Солисты вокального ансамбля управления МВД по Улан-Удэ «Звезда» устроили концерт под открытым небом



Концерт состоялся 30 июля, в международный день дружбы, на Театральной площади.



Открывая концерт, заместитель председателя совета ветеранов МВД Бурятии Семен Коновалов прочитал авторские стихи, посвященные международному дню дружбы.



Вместе с полицейскими спели солисты ансамбля управления войск национальной гвардии по Бурятии, вокальный ансамбль МТО Восточного военного округа 36-й армии «Селенга» и маленькие таланты из фольклорной студии «Верхнеудинские кужата», созданной членами общественного совета при городском Управлении полиции.



Дети, военные и сотрудники правоохранительных органов исполнили вечные композиции о мире и добре.



Взрослые и дети с удовольствием слушали и с радостью подпевали знакомые с детства строки, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

