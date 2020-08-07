Меры профилактики усилены
Африканскую чуму свиней (АЧС) ранее выявили в Красночикойском районе Забайкальского края. Было зарегистрировано это заболевание и в соседней с Бурятией Монголией. В связи с этим в Бурятии усилены меры по профилактике АЧС.
- В пунктах пропуска на границе с Монголией, где АЧС впервые была зарегистрирована в январе прошлого года, на постоянной основе проводится работа по выявлению продукции, подлежащей ветеринарному контролю, - сообщает прресс-служба управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В июле специалисты управления проконтролировали перемещение свинины и продукции свиноводства при транзитных перевозках восьми партий свинины весом 123,7 тонны из Польши в Монголию, при экспортных перевозках - 22 партии весом 345,6 тонны свинины в Монголию из Московской, Новосибирской, Томской областей и Удмурской Республики. Нарушений не выявлено.
Свинопоголовье и продукция из свинины из Монголии в Бурятию не поступала.
Проводятся рейды в приграничных с Забайкальским краем Бичурском и Кяхтинском районах. Здесь проверяются несанкционированные места торговли на предмет выявления незаконной продажи свиней и продукции свиноводства, нарушения правил выгула свиней в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, проводится постоянная разъяснительная работа с населением об опасности АЧС.
С начала года была отобрано и направлена на исследование 561 проба от домашних свиней. По результатам исследований вирус АЧС не обнаружен.
Справка:
Африканская чума свиней - это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Здоровые особи заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма, воду, машины, загрязненные выделениями больных животных.
В Бурятию пока не проникла африканская чума свиней
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