Конкурс прошёл в рамках Года памяти и славы
В Бурятии в исправительной колонии №2 прошёл конкурс детских рисунков «Спасибо за Победу».
Всего в конкурсе приняло участие 12 детей осуждённых.
Работы были исполнены карандашами, фломастерами и акварелью. Все юные участники с душой выполнили свои работы и очень постарались, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии дети осуждённых участвовали в конкурсе рисунков
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