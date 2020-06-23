В Бурятии дети осуждённых участвовали в конкурсе рисунков

Конкурс прошёл в рамках Года памяти и славы



В Бурятии в исправительной колонии №2 прошёл конкурс детских рисунков «Спасибо за Победу».



Всего в конкурсе приняло участие 12 детей осуждённых.



Работы были исполнены карандашами, фломастерами и акварелью. Все юные участники с душой выполнили свои работы и очень постарались, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

