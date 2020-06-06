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Из пищевода 10-летнего улан-удэнца извлекли монету

Из пищевода 10-летнего улан-удэнца извлекли монету
Общество,  Фото:instagram.com/drkb_03/
По словам врачей, случаи проглатывания предметов детьми регистрируются почти ежедневно

В Детскую республиканскую клиническую больницу поступил 10-летний улан-удэнец, который случайно проглотил 10-рублевую монету. Об этом случае рассказали на странице больницы в Instrgram.

Ребёнку срочно провели рентгенографию: да, монета визуализируется, её ничем не спутаешь, сидит в верхней трети пищевода. Мальчик рассказал, что и как произошло. Ребёнка отправили на эндоскопию. Дежурный врач, эндоскопист, Зорик Хангалов объяснил ребёнку, что он будет сейчас делать и как надо себя вести. Мальчик перенёс процедуру спокойно.

- Монета чётко видна в эндоскоп, однако удалить её не удается из-за выраженного спазма пищевода. Бывает, что у детей этого возраста спазм не выражен и подобные инородные тела удаляются с первого раза. В данном случае, чтобы удалить его без травмирования пищевода, Зорик Владимирович счёл необходимым повторить попытку под кратковременным наркозом, - сообщили в больнице.

В хирургическом отделении мальчика осмотрел врач-анестезиолог, оценивая состояние, чтобы дать адекватное обезболивание. На помощь Хангалову приходит опытный врач-эндоскопист Марина Ровкина. Вместе они без труда удаляют монету из пищевода ребёнка.

Операция прошла быстро. После пробуждения от наркоза юный пациент уже через несколько часов был весел и активен. Мальчик с мамой переночевали в больнице, а на утро отправились домой.

Марина Ровкина сообщила, что, к сожалению, подобные случаи регистрируются в ДРКБ почти каждый день, а то и по нескольку раз. Иногда маленькие дети глотают что-то без присмотра, не могут рассказать, что произошло, и последствия, иногда очень тяжелые, обнаруживаются гораздо позже.

Врачи дают родителям несколько советов:
1. Старайтесь не оставлять мелкие предметы в поле зрения маленьких детей. Покупайте игрушки, обращая внимание на возрастные ограничения (отметки о них на упаковках игрушек)
2. Не оставляйте малых детей без присмотра.
3 Прививайте у ребёнка навык не брать в рот предметы (карандаши, булавки, иголки и пр.). 


врачи
 
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