В Бурятии ветерану милиции подарили стиральную машину

Гости из МВД пришли к ветерану домой



Сотрудники управления по вопросам миграции и председатель совета ветеранов управления МВД по Улан-Удэ Светлана Дашиева поздравили с наступающим праздником ветерана органов внутренних дел, труженика тыла Георгия Сергеевича Соболева.



Ветерану высказали слова благодарности, пожелали крепкого здоровья и вручили в подарок автоматическую стиральную машинку.



Также Светлана Дашиева от имени руководства вручила Георгию Сергеевичу медаль «95 лет МВД по Республике Бурятия» за долголетнюю и безупречную службу в органах внутренних дел.



Георгий Сергеевич и его супруга Клавдия Федоровна поблагодарили полицейских и совет ветеранов и пожелали им успехов в службе, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

