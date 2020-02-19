Гости из МВД пришли к ветерану домой
Сотрудники управления по вопросам миграции и председатель совета ветеранов управления МВД по Улан-Удэ Светлана Дашиева поздравили с наступающим праздником ветерана органов внутренних дел, труженика тыла Георгия Сергеевича Соболева.
Ветерану высказали слова благодарности, пожелали крепкого здоровья и вручили в подарок автоматическую стиральную машинку.
Также Светлана Дашиева от имени руководства вручила Георгию Сергеевичу медаль «95 лет МВД по Республике Бурятия» за долголетнюю и безупречную службу в органах внутренних дел.
Георгий Сергеевич и его супруга Клавдия Федоровна поблагодарили полицейских и совет ветеранов и пожелали им успехов в службе, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии ветерану милиции подарили стиральную машину
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