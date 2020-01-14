В Улан-Удэ собирают батарейки на утилизацию

Батарейки отправятся на переработку в Челябинск



В Улан-Удэ проходит акция «Батарейки всем миром». По условиям акции, ГК «Мегаполисресурс» забирают батарейки на переработку бесплатно.



- У вас ещё есть возможность до конца недели - 17 января - сдать свои отработанные батарейки, и они отправятся на переработку в Челябинск, - сообщают активисты в соцсети.



Адреса для сдачи батареек:



- ул. Ключевская, 70а, тел 63-25-64 с 8.00 -18.00 (напротив МФЦ);

- КТК «Гэлэкси», 5 этаж, коворкинг-центр «Теплица» с 10 до 20 часов.



Батарейки относятся ко II классу опасности. Их нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Необходимо собирать отдельно и сдавать в пункты приёма, и если батарейка потекла, то её нужно завернуть в полиэтилен и сдать на переработку.



- Под воздействием влаги и солнечного света батарейки очень быстро начинает разлагаться, содержащиеся в ней тяжёлые металлы начинают отравлять почву, попадают в грунтовые воды, реки. Одна пальчиковая батарейка загрязняет примерно 20 кв. м. или 400 л. воды. Вместо обычных батареек можно использовать аккумуляторы, их можно перезаряжать до 500 раз. Утилизируются так же, как батарейки, но значительно реже, - объяснили активисты.





