В Бурятии меценаты подарили больницам «Нивы»

Всего между этими учреждениями распределили 13 автомобилей. Машины класса «В» отправятся в районные больницы, они предназначены для проведения лечебных мероприятий силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов. Здесь находится всё необходимое оборудование: дефибрилляторы, электрокардиографы, ингаляторы и т.д. Для этих машин спроектирована и создана мебель для медицинских укладок, средств иммобилизации и перемещения пострадавших.





- В прошлом году 20 машин поставили, в этом году – 13 машин. Идёт постоянное обновление. Обновление не только парка машин, но и в целом всей медицинской техники. Объём очень значительный - 2 млрд 200 миллионов - в этом году в целом на обновление материально-технической базы. Это рентген-аппараты, флюорографы, маммографы и т.д. Очень большой спектр оборудования, который пошёл в районные больницы, в наши республиканские больницы. В следующем году также продолжится существенное обновление в сфере здравоохранения - строительство фельдшерских пунктов, поликлиники. То есть реализуется проект «Здравоохранение», реализуется «дальневосточная» субсидия. Со следующего года начинает реализовываться проект развития первичного звена здравоохранения. Идёт существенное обновление, увеличение мощностей, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.





Главный врач Прибайкальской центральной районной больницы признался, что это приятное и долгожданное событие. Ведь население у них насчитывает 26 тысяч человек, и район у них протяжённый.





На обновление автопарка медучреждений Бурятии выделено 38,6 млн рублей из федерального бюджета в рамках постановления правительства России.









18 декабря в Улан-Удэ вручили ключи от машин скорой помощи представителям 10 центральных районных больницы Бурятии, а также территориального центра медицины катастроф, станции скорой медицинской помощи города.Службы скорой медицинской помощи Улан-Удэ и центра медицины катастроф получили реанимобили – машины класса С. В салонах предусмотрена система кондиционирования, приточно-вытяжная вентиляция. Помимо стандартной комплектации, в них имеются реанимационные наборы.Также три легковых автомобиля марки «Нива» пожертвовали для бригад неотложной медицинской помощи Бичурской, Заиграевской, Кяхтинской районных больниц бизнесмены. Это Хэшэгтэ Хэшэгтуев и Даши Гомбожапов.По его словам, на сегодня в сфере здравоохранения остаётся одна главная проблема – обеспечение кадрами.- Мы увеличили целевой заказ, принято нормативное решение, которое предусматривает, что со следующего года обязательна отработка выпускников по целевым бюджетным местам. Надеемся, что больше у нас будет кадров. Плюс, со следующего года запускается программа «Земский доктор» с новым финансированием – 2 млн рублей для врачей, 1 млн для фельдшеров. Это вдвое больше, чем в текущем году. Надеемся, что это поспособствует тому, что больше людей будет идти в здравоохранение, что врачи поедут работать в село, - заключил руководитель региона.Как отметил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев, сегодняшнее вручение ключей от машин скорой помощи – это действительно радостное событие.- Алексей Самбуевич сказал, что 2,2 млрд рублей выделено на здравоохранение, и мы освоили эти ресурсы. Мы улучшили систему здравоохранения, мы сделали так, чтобы профилактическая направленность была у нас на высочайшем уровне. Поэтому сегодня данное мероприятие, когда мы выдаём машины скорой медицинской помощи нашим центральным районным больницам, территориальному центру медицины катастроф, станции скорой медицинской помощи – вот это очень серьёзный шаг в обновлении материально-технической базы. И огромная благодарность нашим меценатам, - добавил он.- Приобретение любого нового оборудования, транспорта – для нас всегда это событие. В последние годы мы ежегодно получаем по одной единице машины класса В для оказания экстренной помощи. Они попадают в отделение скорой помощи. Конечно, ещё потребность у нас есть, мы все заявки сделали в минздрав, в этом плане работа идёт, надеемся – также будем дальше получать, обновлять транспорт, - сказал Жамбалов Зорикто, главный врач Прибайкальской районной больницы.