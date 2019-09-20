Пара из Новой Зеландии, облетевшая весь мир, посетила Бурятию

Барри – 73 года, из них 50 лет он посвятил пилотированию, он служил в королевских воздушных силах Новой Зеландии. Его жене Сандре – 68 лет, чтобы поддержать своего мужа в кругосветном путешествии она в 60 лет научилась управлять самолётом и получила лицензию пилота.





- Я очень рад, что прилетел в Россию ранней осенью, я не думаю, что мне бы здесь понравилось зимой, ведь тут очень холодно!





В центре логотипа изображен Кору – символ спиральной формы, принадлежащий коренному народу Новой Зеландии – Маори. Серебряный цвет Кору означает новое начало и рост, кроме того, серебро воплощает в себе дух Новой Зеландии, лунную магию и женственность. Тогда как черный цвет логотипа – мужественность. Также с 1888 года спортсмены Новой Зеландии выбирали черный цвет как свой отличительный знак. Красный цвет, изображенный на Ранделе, символизирует «кровь жизни» – он агрессивный, романтичный и вызывает чувство волнения.





Также пара ведет свой канал на Youtube, куда выкладывают видео прямо с борта их самолёта и видеоблоги из разных городов.





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Когда путешественникам озвучили размер пенсии в России, они не сильно удивились, и объяснили, что в Новой Зеландии также небольшая пенсия, её хватает только на самые необходимые вещи. Поэтому жители предпочитают накапливать сбережения в течение жизни.





Пару дней назад в Бурятию прилетели удивительные люди – Барри и Сандра Пейн, или, как они называют себя, Базфлаеры. Эта супружеская пара из Новой Зеландии облетела весь мир на собственном самолёте.Кругосветное путешествие пара приурочила сразу к нескольким важным событиям: во-первых, в этом году стукнет 50 лет с первого полёта Барри, во-вторых, полвека назад впервые уроженец Новой Зеландии облетел весь мир, и, наверное, самое главное событие – в следующем году семья Пейнов отметит золотую свадьбу.Супружеская пара улетела из родного города Таупо в большое путешествие в конце апреля на своём самолёте, который они приобрели ещё 10 лет назад. За 5 месяцев они побывали в множестве стран - пересекли Австралию, остров Гуам, побывали в Японии и прилетели в Россию. Посетив Южно-Сахалинск, Магадан и Анадырь, они улетели в Аляску, после чего два месяца путешествовали по Америке и Канаде. Облетев Гренландию, Исландию и Великобританию, пара решила вернуться в Россию, вместо того, чтобы «прямым ходом» улететь домой, в Новую Зеландию.В России путешественники останавливались в Москве, Екатеринбурге и Красноярске и буквально на днях прилетели в Бурятию. Они остановились в отеле в центре Улан-Удэ.- Россия – удивительная страна, мы встретили так много добрых и дружелюбных людей здесь, люди в России очень отзывчивые. Мы увидели все разнообразие российской культуры, потому что побывали в разных регионах. У вас также очень красивая природа, это путешествие стало шансом узнать намного больше о вашей стране, - поделился Барри.Сандра рассказала, что попробовала бурятские буузы и даже случайно пролила на одежду бульон, но ей очень понравилось блюдо. На следующий день она попробовала суп с потрохами, а Барри пробовать не стал, так как он, по её словам, не очень авантюрен в этом плане.- Вчера нам повезло побывать на Байкале! Там было очень холодно, поэтому я не решилась заходить в воду. Байкал очень красивый, очень большой и широкий. И деревья! Цвета деревьев – красные, золотые – они прекрасные! Мы считаем, что Бурятия – живописное и очень красивое место, - рассказала путешественница.Сегодня Базфлаеры прогуляются по городу, посетят Театр оперы и балета и, возможно, Иволгинский дацан. Они рассказали, что главное – «прочувствовать» город и его атмосферу. А Барри добавил, что «его леди собирается пройтись по магазинам».На вопрос о том, что путешественники думают о российском климате, Барри ответил:Самолёт, на котором пара путешествует – маленький, сделанный в Америке ZK-BAZ Piper Comanche 250, у него один двигатель, он преодолевает 300 километров в час и может лететь от 11 до 12 часов.- Чтобы пролететь весь мир, нам нужен был самолёт, которые может преодолевать большие дистанции. Наш Пайпер Команч имеет все необходимые качества и требования именно для такого путешествия. Он быстрый и очень комфортный, - пояснил пилот.На самолёте пара изобразила свой фирменный логотип - Рандел, он выражает их гордость быть родом из Новой Зеландии, а также то, что Сандра и Барри – самостоятельные личности, составляющие эдакий «летающий дуэт».Барри и Сандра Пейн ведут свой блог о путешествии, там они описывают каждый город, в котором побывали, и делятся фотографиями. Так, например, они описывают Красноярск:«Красноярск – это город с «бьющимся» сердцем. Люди, культура и авиация этого города излучают своё уникальное тепло».Во время своего кругосветного путешествия Базфлаеры встретились только с одной трудностью - языком. Барри и Сандра не знают русский язык, но, по их словам, отзывчивые люди всегда стараются помочь, кроме того, они используют приложения для перевода на их телефонах.Когда зашёл разговор о деньгах, потраченных на такое масштабное путешествие, Барри и Сандра не стали называть точные суммы:- Мы очень удачливы, мы работали на протяжении всей жизни и смогли накопить деньги на это путешествие. Мы не надеемся на пенсию, но у нас есть двое детей, которые работают и помогают нам финансово, - сообщил Барри.В семье Пейнов два взрослых сына, четыре внука и две племянницы. Барри рассказал, что всегда имел две работы - он был пилотом и также имеет свой бизнес в сфере телекоммуникаций. Сандра работала учителем в школе, сейчас у неё свой цветочный магазин.- Это большое путешествие приурочено к 50-летнему юбилею нашей совместной жизни. Секрет счастливого брака – уважение друг к другу, также важно быть самостоятельной личностью. У Барри своя жизнь, у меня – своя, но мы вместе и делаем совместно много замечательных вещей, например, летаем по всему миру, - объяснила Сандра.Семья Пейнов покидают Бурятию уже завтра, они полетят в Благовещенск, а затем во Владивосток – этот город станет конечным пунктом их путешествия по России. Они завершат свой кругосветный полёт 19 октября.- Много людей следят за нашим путешествием, наша цель – объяснить, что мир полон очень добрыми людьми. В России мы встретили множество хороших и дружелюбных людей, именно такие люди делают мир таким, какой он есть, - поделился Барри.