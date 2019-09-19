Хамбо Лама заявил об «историческом событии в бурятском языке»

Газету «Буряад Унэн» по инициативе Хамбо Ламы будут издавать на разных диалектах бурятского языка



Хамбо Лама Дамба Аюшеев и зампред правительства – руководитель администрации главы республики Баир Цыренов совместно приняли решение издавать газету «Буряад Унэн» на разных диалектах бурятского языка. Об этом сообщил сам Хамбо Лама на своей странице в Facebook.



- Историческое событие в бурятском языке. Мы приняли решение выпускать 100 экземпляров газеты «Буряад Унэн» на кяхтинском языке, 150 экземпляров на селенгинском, 200 экземпляров на джидинском и 300 экземпляров на баргузинском языках, - написал он.



По словам Хамбо Ламы, в первое время переводчики литературного хоринского на диалекты будут работать бесплатно.



Под постом развернулась бурная дискуссия, мнения жителей Бурятии по этому поводу разделились. Многие отреагировали отрицательно, считая, что вернее будет придерживаться одного диалекта, принятого за литературный. Другие поддержали идею выпускать газету на диалектах, по их мнению, это поможет сохранить язык.



- Заметьте, как много людей задело. И это дорогого стоит. Значит мы живы и сохраним наш материнский бурятский язык, - прокомментировал Хамбо Лама.



Учредителями газет «Буряад Унэн» и «Бурятия» выступают глава Бурятии, Народный Хурал и правительство республики. Учреждение возглавляет директор, одновременно являющийся главным редактором газет «Буряад унэн», «Бурятия» и других изданий, выпускаемых учреждением. В редакционную коллегию газет входят представители правительства и Народного Хурала, а также самого трудового коллектива.



В настоящее время издательский дом «Буряад Унэн» выпускает две газеты – «Буряад Унэн» и «Бурятия», и два журнала – «Байкал» и «Байгал» (на бурятском языке).



