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Путин поручил минобороны оказать помощь в тушении пожаров в Сибири

Путин поручил минобороны оказать помощь в тушении пожаров в Сибири
Общество,  Фото:pixabay.com
Глава государства дал указание до особого распоряжения сохранить группировку Вооружённых сил в Иркутской области

Военнослужащие министерства обороны подключатся к тушению пожаров в Сибири – такое решение Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

- В настоящее время лесные пожары отмечены на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, глава государства дал указание до особого распоряжения сохранить группировку Вооружённых сил в Иркутской области, сформированную для ликвидации последствий наводнения.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 05.00 (местное время) августа, на территории России действовало 165 лесных пожаров на площади 116 089 га, по которым проводились работы по активному тушению.

В том числе это 67 пожаров на площади 83 832 га (Иркутская область); 60 пожаров на площади 24 328 га (Красноярский край); 20 пожаров на площади 1 431 га (Республика Саха (Якутия)); 1 пожар на площади 1 083 га (Хабаровский край); 2 пожара на площади 668 га (Амурская область); 3 пожара на площади 282 га (Республика Бурятия); 2 пожара на площади 86 га (Республика Башкортостан); 1 пожар на площади 48 га (Камчатский край); 1 пожар на площади 1 га (Ямало-Ненецкий АО); 5 пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 713 га (Иркутская область – ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Витимский Заповедник); 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 570 га (Красноярский край – ГПЗ «Тунгусский»); 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 766 га (Хабаровский край – ГПЗ «Джугджурский»); 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 281 га (Республика Бурятия – НП Забайкальский).

Пока данных о тех пожарах, по которым прекращено тушение на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, нет.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что сейчас самая сложная обстановка с лесными пожарами сложилась на севере республики. Свыше 100 парашютистов-десантников перегруппируют в зону обслуживания Северо-Байкальского района. 

- В республике действуют 25 лесных пожаров на площади 41,9 тыс га в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском районах. Из них четыре лесных пожара тушат, ещё 20 термоточек находится в зоне космомониторинга на общей площади около 41,3 тыс га. На территории Забайкальского национального парка действует один лесной пожар. Оперативность тушения лесных пожаров на сегодняшний день составляет 89,5%. В прошлом году она составляла 87%, - отметили вчера в пресс-службе правительства региона.  

лесные пожары
 
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