«Театральная осень на Байкале» придёт в посёлок Утулик в августе
С 16 по 22 августа в посёлке Утулик Иркутской области пройдёт открытый областной фестиваль любительских театров «Театральная осень на Байкале» имени Л. В. Беспрозванного. В фестивале примут участие российские любительские коллективы с актёрами от 14 лет и старше. Каждый коллектив представит на фестивальный показ один спектакль любого жанра, продолжительностью не более двух часов.
В рамках фестиваля состоится областной семинар-практикум «Школа режиссёра», по окончании которой участники получат удостоверение государственного образца о прохождении курсов повышения квалификации. Также программа фестиваля включает в себя театрализованное открытие и закрытие фестиваля, просмотры спектаклей, круглый стол, мастер-классы от членов жюри, творческие встречи для участников фестиваля. Коллективам покажут озеро Байкал и окрестности Хамар-Дабана.
На Байкале состоится фестиваль любительских театров
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