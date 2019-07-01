На Байкале состоится фестиваль любительских театров

«Театральная осень на Байкале» придёт в посёлок Утулик в августе



С 16 по 22 августа в посёлке Утулик Иркутской области пройдёт открытый областной фестиваль любительских театров «Театральная осень на Байкале» имени Л. В. Беспрозванного. В фестивале примут участие российские любительские коллективы с актёрами от 14 лет и старше. Каждый коллектив представит на фестивальный показ один спектакль любого жанра, продолжительностью не более двух часов.



В рамках фестиваля состоится областной семинар-практикум «Школа режиссёра», по окончании которой участники получат удостоверение государственного образца о прохождении курсов повышения квалификации. Также программа фестиваля включает в себя театрализованное открытие и закрытие фестиваля, просмотры спектаклей, круглый стол, мастер-классы от членов жюри, творческие встречи для участников фестиваля. Коллективам покажут озеро Байкал и окрестности Хамар-Дабана.

