Краевой творческий проект проводится уже в четвёртый раз
Уже более 20 заявок поступило на участие в открытом пленэре: любители художественного искусства вместе с профессиональными забайкальскими художниками попробуют свои силы в творческой деятельности.
Мероприятие пройдёт в Чите с 24 по 26 июня. Краевой творческий проект проводится уже в четвёртый раз. Площадкой для художников в разные годы была не только краевая столица, но и посёлок Агинское и город Сретенск. Организаторы отмечают, что интерес к художественному искусству с каждым годом растёт – в прошлом году участников пленэра было более 60 человек. Среди них и члены регионального отделения Союза художников России.
На протяжении трёх дней художники будут вовлечены в удивительный мир красок: они изучат «язык цветов» в Церкви декабристов, выполнят зарисовки растений и деревьев в дендрарии краеведческого музея, этюды цветов на площади имени Ленина и в парке Дома офицеров, где также пройдут мастер-классы художников.
Стоит отметить, что инициаторами проекта выступили власти Забайкальского края в целях активизации художественной жизни региона. На сегодняшний день он включён в перечень социально-значимых мероприятий региона, сообщает пресс-служба правительства края.
Художники Забайкалья соберутся на ежегодном пленэре
Общество, Фото:
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