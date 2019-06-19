Художники Забайкалья соберутся на ежегодном пленэре

Краевой творческий проект проводится уже в четвёртый раз



Уже более 20 заявок поступило на участие в открытом пленэре: любители художественного искусства вместе с профессиональными забайкальскими художниками попробуют свои силы в творческой деятельности.



Мероприятие пройдёт в Чите с 24 по 26 июня. Краевой творческий проект проводится уже в четвёртый раз. Площадкой для художников в разные годы была не только краевая столица, но и посёлок Агинское и город Сретенск. Организаторы отмечают, что интерес к художественному искусству с каждым годом растёт – в прошлом году участников пленэра было более 60 человек. Среди них и члены регионального отделения Союза художников России.



На протяжении трёх дней художники будут вовлечены в удивительный мир красок: они изучат «язык цветов» в Церкви декабристов, выполнят зарисовки растений и деревьев в дендрарии краеведческого музея, этюды цветов на площади имени Ленина и в парке Дома офицеров, где также пройдут мастер-классы художников.



Стоит отметить, что инициаторами проекта выступили власти Забайкальского края в целях активизации художественной жизни региона. На сегодняшний день он включён в перечень социально-значимых мероприятий региона, сообщает пресс-служба правительства края.

