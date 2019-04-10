За медали будут бороться восемь человек из Улан-Удэ
Команда Бурятии по армрестлингу направилась в Омск для участия во всероссийском открытом турнире «Сибирский медведь». Он пройдёт с 12 по 14 апреля в спорткомплексе «Дворец молодёжи».
Бурятию представляют восемь спортсменов, представители спортивной школы №3 Улан-Удэ
Руководитель команды – старший тренер Юлия Высоцкая, сообщили в спортшколе №3.
Армрестлеры Бурятии отправились на «Сибирский медведь»
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