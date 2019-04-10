Армрестлеры Бурятии отправились на «Сибирский медведь»

За медали будут бороться восемь человек из Улан-Удэ



Команда Бурятии по армрестлингу направилась в Омск для участия во всероссийском открытом турнире «Сибирский медведь». Он пройдёт с 12 по 14 апреля в спорткомплексе «Дворец молодёжи».



Бурятию представляют восемь спортсменов, представители спортивной школы №3 Улан-Удэ



Руководитель команды – старший тренер Юлия Высоцкая, сообщили в спортшколе №3.



