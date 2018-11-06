«Ночь искусств» провели в юношеской библиотеке Улан-Удэ

Общество, Фото: Минкультуры РБ

В акции приняли участие более 400 человек



4 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», в республиканской детско-юношеской библиотеке под девизом «Страна + семья + я» прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства.



С целью популяризации книжного фонда библиотеки для посетителей были организованы выставки-просмотры: «Искусство объединяет», «В единстве сила России». На выставках были представлены книжные издания по всем жанрам и видам мирового и российского искусства, книги по истории России, ее политическом и экономическом потенциале. Специалисты справочно-библиографического отдела вместе с юными посетителями отправились в виртуальное путешествие «В мире искусства» с онлайн-проектом «ВебЛандия». В зале детской литературы среди родителей и детей был проведен опрос на тему семейного и детского чтения: всем участникам акции вручались книжные закладки и памятки читателя. Для совместного семейного отдыха были организованы разнообразные мастер-классы по изготовлению поделок из природного материала, бумаги и видео-викторина.



В лекционном зале библиотеки демонстрировалась кинокартина «Александр Невский» режиссёра Эйзенштейна. Об этом сообщили в минкультуры республики.



В центре бурятского языка и культуры «Эдиршуул» посетителей ждали настольные игры: национальная бурятская игра «Шагай», детская игра на изучение бурятского языка «Толи», настольная игра «Многоликая Бурятия». Для приобщения молодого поколения к изобразительному искусству ребята из изостудии «Паскаль» представили свои работы на выставке детского рисунка «Искусство и Я». В целом библиотеку посетили более 400 человек.