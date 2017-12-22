В Улан-Удэ прошла выставка-ярмарка «Семейный досуг»



16 декабря в ТРЦ «Пионер» состоялась выставка-ярмарка «Семейный досуг». Мероприятие было организовано ГБУ «Молодёжный центр республики Бурятия» совместно с клубом молодых мам.



Лазертаги, игры с роботами, бассейн, конные походы. На ярмарке было представлено 20 интерактивных, информационных, туристических, развлекательных, интеллектуальных, физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг и площадок для молодых семей. Здесь улан-удэнцам показали и полезные мастер-классы, а также презентовали товары для семейного досуга и занятий спортом.



Также для посетителей выставки был организован концерт, на котором выступили детские коллективы города и республики. Также на ярмарке прошёл розыгрыш призов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

