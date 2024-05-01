В Бурятии при опрокидывании машины пострадали два человека

Пострадавших госпитализировали
30 апреля около 1.30 часов на 13 км. автодороги Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск произошло ДТП. Не справилась с управлением и совершила опрокидывание 52-летняя водитель «Хонда Фит». Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
В результате ДТП в Гусиноозёрскую центральную районную больницу госпитализированы водитель и 57-летний пассажир.
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