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В Бурятии при опрокидывании машины пострадали два человека

В Бурятии при опрокидывании машины пострадали два человека
Происшествия,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Пострадавших госпитализировали

30 апреля около 1.30 часов на 13 км. автодороги Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск произошло ДТП. Не справилась с управлением и совершила опрокидывание 52-летняя водитель «Хонда Фит». Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».

В результате ДТП в Гусиноозёрскую центральную районную больницу госпитализированы водитель и 57-летний пассажир.

 


ДТП

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