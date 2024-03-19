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В Улан-Удэ обрушился свод канализационного коллектора

В Улан-Удэ обрушился свод канализационного коллектора
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Образовался провал

На улице Шаляпина, 25 в Улан-Удэ обрушился свод канализационного коллектора. Инцидент произошёл сегодня, 19 марта, сообщили в МУП «Водоканал».

Движение автотранспорта на участке ограничено, объезд – по участку второстепенной дороги. Установлены предупреждающие дорожные знаки.

- В настоящее время организованы работы по дополнительному обследованию участка сетей, проводятся дополнительные мероприятия на выполнение земляных работ, - уточнили в «Водоканале».

Все работы проводятся без отключения холодного водоснабжения и водоотведения.

Самотечный канализационный коллектор выполнен из железобетона, его ввели в эксплуатацию в 1982 году.

канализация коммунальная авария

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