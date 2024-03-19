Образовался провал
На улице Шаляпина, 25 в Улан-Удэ обрушился свод канализационного коллектора. Инцидент произошёл сегодня, 19 марта, сообщили в МУП «Водоканал».
Движение автотранспорта на участке ограничено, объезд – по участку второстепенной дороги. Установлены предупреждающие дорожные знаки.
- В настоящее время организованы работы по дополнительному обследованию участка сетей, проводятся дополнительные мероприятия на выполнение земляных работ, - уточнили в «Водоканале».
Все работы проводятся без отключения холодного водоснабжения и водоотведения.
Самотечный канализационный коллектор выполнен из железобетона, его ввели в эксплуатацию в 1982 году.
В Улан-Удэ обрушился свод канализационного коллектора
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пострадали трое детей и двое взрослых
Образовался провал
В результате аварии «Хонда» опрокинулась на бок
Молодой человек признал свою вину
Он отправится за решётку
Он отправится в колонию общего режима
Внимание на мужчину обратили бдительные росгвардейцы
Пьяный пассажир лишился барсетки
Девушки ходили по домам доверчивых пенсионерок и забирали их деньги
Водитель пытался скрыться даже после предупредительных выстрелов в воздух
Автоавария произошла в центре города
Участниками ДТП стали три автомобиля
Их также подозревают в недавней стрельбе по автомобилю
Он сначала бросил его умирать, а затем вернулся и добил
Следователи проводят доследственную проверку