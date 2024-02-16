16 февраля

15 февраля

Популярное

В Бурятии посоревнуются детские и юношеские хоры

В Бурятии посоревнуются детские и юношеские хоры
Общество,  Фото:pixabay.com
Международный конкурс проведут в столице республики в конце марта

С 29 по 31 марта в Улан-Удэ состоится V международный Байкальский хоровой конкурс «Поющее детство». В нём могут принять участие хоровые коллективы и вокальные ансамбли детских музыкальных школ, детских школ искусств, других образовательных организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций, а также хоровых студий, хоровых школ, культурных центров, дворцов творчества школьников, общественных организаций, хоровые коллективы непрофессиональных (не музыкальных) образовательных организаций: техникумов, колледжей.

Участвовать могут:
- детские хоры (до 16 лет);
- хоры девушек, хоры юношей (до 20 лет);
- смешанный молодёжный хор (до 20 лет);
- однородные вокально-хоровые ансамбли от 8 до 12 человек (до 16 лет);
- смешанные вокально-хоровые ансамбли до 16 человек (до 20 лет).

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Хоры» (учебные, любительские) и «Вокальные ансамбли» (учебные, любительские). В каждой номинации участники конкурса распределяются по трём возрастным категориям: младшая категория (до 11 лет), старшая категория (до 16 лет), юношеская категория (до 20 лет).

В программу войдут следующие мероприятия: торжественная церемония открытия, конкурсные прослушивания; мастер-классы ведущих специалистов, индивидуальные консультации по направлению «Хоровое дирижирование»; круглый стол и гала-концерт.

Положение о конкурсе можно найти на сайте колледжа искусств им. П.И. Чайковского.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия конкурс хор дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прибайкалье примет чемпионат Бурятии по ориентированию
Прибайкалье примет чемпионат Бурятии по ориентированию
Общество, 16.02.2024
Соревнования станут VI этапом зимнего кубка республики
Корвет «Алдар Цыденжапов» «уничтожил» подлодку «противника»
Корвет «Алдар Цыденжапов» «уничтожил» подлодку «противника»
Общество, 16.02.2024
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели противолодочное учение
В Бурятии посоревнуются детские и юношеские хоры
В Бурятии посоревнуются детские и юношеские хоры
Общество, 16.02.2024
Международный конкурс проведут в столице республики в конце марта
Гастрофестиваль в Агинском округе обретёт статус международного
Гастрофестиваль в Агинском округе обретёт статус международного
Общество, 16.02.2024
Мероприятие получило поддержку из федерального бюджета
На севере Бурятии обновят центральные площади и дворы
На севере Бурятии обновят центральные площади и дворы
Общество, 16.02.2024
Благоустройство проведут в Нижнеангарске и Новом Уояне
В одном из сёл Бурятии отремонтируют мост
В одном из сёл Бурятии отремонтируют мост
Общество, 16.02.2024
Мостовой переход демонтируют и возведут новый
В Улан-Удэ рассказали, где отключат свет
В Улан-Удэ рассказали, где отключат свет
Общество, 16.02.2024
Его будут выключать с 19 по 22 февраля
В Иркутской области объяснили выходы диких зверей к людям
В Иркутской области объяснили выходы диких зверей к людям
Общество, 16.02.2024
Для жителей региона эта тема актуальная
В Забайкалье развёрнуты пункты военно-социальной поддержки
В Забайкалье развёрнуты пункты военно-социальной поддержки
Общество, 16.02.2024
Они предназначены для военнослужащих и их семей
В прокуратуре рассказали об улан-удэнском магазине с активной гражданской позицией
В прокуратуре рассказали об улан-удэнском магазине с активной гражданской позицией
Общество, 16.02.2024
Она связана с ходатайствами о прекращении уголовных дел
В Бурятии верующие отпраздновали Сретение
В Бурятии верующие отпраздновали Сретение
Общество, 16.02.2024
Митрополит Иосиф провёл литургию в женском монастыре в Батурино
В Улан-Удэ труженица тыла отметила 90-летие
В Улан-Удэ труженица тыла отметила 90-летие
Общество, 16.02.2024
Юбилейный день рождения отпраздновала уроженка Аларского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^