В Бурятии посоревнуются детские и юношеские хоры

Международный конкурс проведут в столице республики в конце марта
С 29 по 31 марта в Улан-Удэ состоится V международный Байкальский хоровой конкурс «Поющее детство». В нём могут принять участие хоровые коллективы и вокальные ансамбли детских музыкальных школ, детских школ искусств, других образовательных организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций, а также хоровых студий, хоровых школ, культурных центров, дворцов творчества школьников, общественных организаций, хоровые коллективы непрофессиональных (не музыкальных) образовательных организаций: техникумов, колледжей.
Участвовать могут:
- детские хоры (до 16 лет);
- хоры девушек, хоры юношей (до 20 лет);
- смешанный молодёжный хор (до 20 лет);
- однородные вокально-хоровые ансамбли от 8 до 12 человек (до 16 лет);
- смешанные вокально-хоровые ансамбли до 16 человек (до 20 лет).
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Хоры» (учебные, любительские) и «Вокальные ансамбли» (учебные, любительские). В каждой номинации участники конкурса распределяются по трём возрастным категориям: младшая категория (до 11 лет), старшая категория (до 16 лет), юношеская категория (до 20 лет).
В программу войдут следующие мероприятия: торжественная церемония открытия, конкурсные прослушивания; мастер-классы ведущих специалистов, индивидуальные консультации по направлению «Хоровое дирижирование»; круглый стол и гала-концерт.
Положение о конкурсе можно найти на сайте колледжа искусств им. П.И. Чайковского.
Возрастное ограничение: 6+.
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