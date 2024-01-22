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В Бурятию за неделю вернулось более 200 участников СВО

В Бурятию за неделю вернулось более 200 участников СВО
Общество,  Фото:правительство Бурятии
Они прилетели на малую родину в отпуск

На прошлой неделе в Бурятию вернулось более 200 участников специальной военной операции. Они прилетели в республику в отпуск, чтобы провести время с близкими.




Бойцов встречали в улан-удэнском аэропорту «Байкал» сотрудники республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и представители Минсоцзащиты РБ. Каждому в знак признания и благодарности от земляков преподнесли хадак. А ещё им вручали открытки, которые собственноручно сделали воспитанники соцучреждений.

Ребята поблагодарили защитников за их подвиги. Чествование военнослужащих в аэропорту уже стало традицией, напомнили в правительстве РБ.





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