В Бурятию за неделю вернулось более 200 участников СВО



На прошлой неделе в Бурятию вернулось более 200 участников специальной военной операции. Они прилетели в республику в отпуск, чтобы провести время с близкими.



На прошлой неделе в Бурятию вернулось более 200 участников специальной военной операции. Они прилетели в республику в отпуск, чтобы провести время с близкими.



Бойцов встречали в улан-удэнском аэропорту «Байкал» сотрудники республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и представители Минсоцзащиты РБ. Каждому в знак признания и благодарности от земляков преподнесли хадак. А ещё им вручали открытки, которые собственноручно сделали воспитанники соцучреждений.