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Жителей Бурятии просят «сдавать» безмасочников

Жителей Бурятии просят «сдавать» безмасочников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все неравнодушные жители республики могут стать общественными контролёрами соблюдения мер профилактики коронавируса

С 16 ноября в Бурятии вступают в силу новые ограничительные мероприятия, призванные разгрузить систему здравоохранения. Теперь неравнодушные граждане могут стать общественными контролёрами соблюдения мер профилактики коронавируса в организациях торговли, общепита и сферы услуг. Сообщить о тех, кто не носят маски или об отсутствии в организациях антисептиков можно по телефону «112».

- Диспетчеры службы «112» принимают обращения по поводу нарушения карантинных мер и невыполнения противоэпидемических мероприятий. Каждый житель республики сможет помочь и сообщить о зафиксированных нарушениях в местах массового пребывания людей: о несоблюдении социального дистанцирования, отсутствии средств индивидуальной защиты у персонала, работе предприятий в период карантина, массовых мероприятиях и т.д., - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской прокомментировал нововведение: «В целом по республике работают 90 мобильных групп. Наша задача сегодня - помочь медикам. Ограничения - это вынужденная мера, чтобы за этот период эпидемиологи смогли охватить необходимым объёмом противоэпидемических мер все текущие очаги. И если хотя бы на несколько десятков человек снизится количество заболевающих - для медиков ковидных стационаров это очень важно. Поэтому мобильные группы со своей стороны сделают всё, чтобы и жители Бурятии, и организации ответственно и с пониманием отнеслись к профилактике».

Обращения граждан диспетчерская служба 112 передает контрольным органам для организации противоэпидемиологических мероприятий.

Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня на две недели в Бурятии закрыты все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бани, сауны, бассейны. Бурятия стала первым в России регионом, решившимся на столь жёсткие меры после начала второй волны пандемии.

Второй день в Бурятии резкий взлёт заболеваемости ковидом. Вчера был поставлен рекорд – плюс 271 заболевший, сегодня прирост составил 269 заражённых.




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