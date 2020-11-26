В Улан-Удэ Роспотребнадзор прикрыл гриль-бар «Фабрика»

В Улан-Удэ после пятничной нелегальной вечеринки временно закрыт гриль-бар «Фабрика».
- В целях предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан временно приостановлена деятельность заведения «Фабрика Гриль», расположенного по ул. Сахьяновой, дом 9 «б», где 21 ноября, по информации МВД, было проведено массовое (развлекательное) мероприятие, - сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Материалы направлены в суд.
Как сообщал «Байкал-Daily», шумная и весёлая, но нелегальная, вечеринка, участники которой были все масок и не соблюдали дистанцию, состоялась в пятницу. О тусовке стало известно благодаря тому, что видео утекло в Сеть, в паблик «Весь Улан-Удэ».
Полиция провела проверку и нашла организатора вечеринки – 27-летнего молодого человека. Он полностью взял на себя, защищая хозяина «Фабрики» - сына депутата Народного Хурала. Молодой человек заверил, что вся ответственность лежит только на нём. Телеграм-канал «Степной дозор» приводил подробности договора аренды помещения, где устроили вечеринку: всего 20 тысяч рублей за месяц.
Врач из Улан-Удэ прокомментировала вечеринку: «Хочется пригласить их поработать в ковидном госпитале».
В Бурятии действует запрет на проведение массовых развлекательных досуговых мероприятий.