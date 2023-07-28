В Бурятии стадо коров убило током

За погибших животных взыскали компенсацию



Судебные приставы Бурятии взыскали с электросетевой компании 390 тысяч рублей в пользу владелицы коров, которые погибли на пастбище от удара током.



Происшествие случилось в Закаменском районе. Во время выпаса стада на пастбище упала одностоечная деревянная опора, загнивание которой было выше нормы. От удара током погибли восемь голов скота: две коровы, две тёлки и четыре бычка.



- Под контролем судебных приставов электросетевая компания полностью возместила владелице личного подсобного хозяйства причинённый ущерб и судебные расходы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



