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В Бурятии стадо коров убило током

В Бурятии стадо коров убило током
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За погибших животных взыскали компенсацию

Судебные приставы Бурятии взыскали с электросетевой компании 390 тысяч рублей в пользу владелицы коров, которые погибли на пастбище от удара током.

Происшествие случилось в Закаменском районе. Во время выпаса стада на пастбище упала одностоечная деревянная опора, загнивание которой было выше нормы. От удара током погибли восемь голов скота: две коровы, две тёлки и четыре бычка.

- Под контролем судебных приставов электросетевая компания полностью возместила владелице личного подсобного хозяйства причинённый ущерб и судебные расходы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

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