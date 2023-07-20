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В Улан-Удэ обнаружили свалку люминисцентных ламп

В Улан-Удэ обнаружили свалку люминисцентных ламп
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Она появилась на Верхней Берёзовке

В Улан-Удэ устроили несанкционированную свалку отходов 1 класса опасности - люминесцентных ламп. Обнаружили их в лесу на Верхней Берёзовке.

Как сообщили в Бурприроднадзоре, свалку люминисцентных ламп нашли 6 июня в местности Большая речка. Лампы были целые, не разбитые.


Эта земля относится к Улан-Удэнскому лесничеству.

- По федеральным и республиканским законам об отходах производства и потребления собственник или арендатор территории, на которой оставлены отходы, обязаны принять меры к недопущению размещения отходов. Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными требованиями. На прошлой неделе собственник ликвидировал свалку, собрав и передав лампы на утилизацию, - уточнили в Бурприроднадзоре.

Эксперты устанавливают ущерб, причинённый окружающей среде.

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