В Улан-Удэ обнаружили свалку люминисцентных ламп





В Улан-Удэ устроили несанкционированную свалку отходов 1 класса опасности - люминесцентных ламп. Обнаружили их в лесу на Верхней Берёзовке.Как сообщили в Бурприроднадзоре, свалку люминисцентных ламп нашли 6 июня в местности Большая речка. Лампы были целые, не разбитые.Эта земля относится к Улан-Удэнскому лесничеству.- По федеральным и республиканским законам об отходах производства и потребления собственник или арендатор территории, на которой оставлены отходы, обязаны принять меры к недопущению размещения отходов. Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными требованиями. На прошлой неделе собственник ликвидировал свалку, собрав и передав лампы на утилизацию, - уточнили в Бурприроднадзоре.Эксперты устанавливают ущерб, причинённый окружающей среде.